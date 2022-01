Zwei Nachhaltigkeitsauszeichungen für den BVB

Borussia Dortmund wurde für seine nachhaltige Unternehmensführung gleich doppelt ausgezeichnet.

Die international aufgestellte "Global Sustainability Benchmark in Sports" mit Sitz in London untersucht, wie nachhaltig Vereine arbeiten. Die unabhängige Non-Profit-Organisation analysiert dabei die Nachhaltigkeitsperformance großer Vereine und Verbände basierend auf einem wissenschaftlichen Ansatz und ermutigt professionelle Sportorganisationen zu mehr Transparenz und nachhaltigem Verhalten.

GSBS stellte jetzt erste Ergebnisse von über 40 Organisationen und Vereinen vor und zeichnete diese mit Awards aus. Der BVB sicherte sich dabei gleich zwei Mal den ersten Platz. In der Kategorie "Best Corporate Performance" und in der Sonderkategorie "Best Total Performance" landete Dortmund ganz oben. Dabei setzte sich die Borussia unter anderem gegen Klubs wie Juventus oder Real Betis durch.

Laut BVB gehörten zu den analysierten Bereichen des Vereins unter anderem finanzielle Nachhaltigkeit, verursachte Emissionen, Reisetätigkeiten, Frauenquote, Transparenz sowie der Umgang mit Menschenrechten.

"Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, diese Auszeichnungen entgegennehmen zu dürfen", kommentierte Marieke Köhler, Teamleitung Nachhaltigkeit in der Abteilung Corporate Responsibility beim BVB und fügte hinzu: "Die kollektiven Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft heute stehen, können nur gemeinsam und durch die Schaffung eines starken Netzwerks mit ebenso starken Partnern gelöst werden. So wie alle anderen nominierten Vereine arbeiten auch wir täglich daran, unsere Organisation und die Welt um uns herum besser und nachhaltiger zu machen - Schritt für Schritt."

Während die Vereine in der Bundesliga bereits vielfältig das Thema Nachhaltigkeit bearbeiten und umsetzen, fehlten entsprechende Paragraphen in der Lizenzierungsordnung der DFL bisher komplett. Das wird sich künftig ändern: Zur Saison 2023/24 sollen verbindliche Kriterien greifen.