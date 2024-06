Zwei Monate nach Verlängerung: Pfanne verlässt BVB II gen Rostock

Hansa Rostock hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Franz Pfanne bekannt gegeben. Der 29-Jährige verlässt damit nach vier Jahren als Kapitän die U 23 des BVB.

Die Verpflichtung Pfannes kommt insofern überraschend, als das er erst vor Kurzem seinen Vertrag beim BVB bis 2026 verlängert hatte. Nun kommt alles anders. Entsprechend muss der Zweitligaabsteiger eine Ablöse für den Mittelfeldmann bezahlen. Über jene und die Vertragslaufzeit vereinbarten beide Parteien jedoch Stillschweigen.

Pfanne dankt BVB-Verantwortlichen

"Als die Anfrage aus Rostock kam, musste ich nicht lange überlegen. Hansa gehört zu den Aushängeschildern des Ostfußballs und ich freue mich auf diese große Herausforderung", so Pfanne, der die Erfahrung von über 100 Spielen in der 3. Liga mitbringt. Mit dieser möchte er "dem Team in den kommenden Jahren die nötige Stabilität in der Defensive geben, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein." Einen Dank richtete er zudem an die Verantwortlichen des BVB, da "sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben, damit ich die Chance nutzen kann, mich bei einem Traditionsverein wie Hansa Rostock zu beweisen."

Pfanne kommt gebürtig aus dem Osten. In Bautzen geboren verbrachte er auch große Teile seiner Jugend dort, ehe es ihn in der U 17 zu Dynamo Dresden zog. Über erneut Budissa Bautzen und den SV Rödinghausen landete der 29-Jährige schließlich beim BVB, wo er die letzten vier Jahre verbrachte, drei davon in Liga 3 nach dem Aufstieg aus der Regionalliga in seinem ersten Dortmunder Jahr.

"Ein echter Leader"

In Rostock freut man sich auf "einen echten Leader, den wir auf dem Platz für einen erfolgreichen Neustart brauchen", freut sich Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei Hansa, über die Verstärkung. "Franz war in Dortmund als Kapitän der zweiten Mannschaft einer, der immer vorangeht. Auch abseits des Platzes ist er ein vorbildlicher Profi und Familienmensch. Wir haben bei ihm als Bautzener Junge sofort die unglaubliche Begeisterung gespürt, hier mit anzupacken. Sein kämpferischer Spirit wird der ganzen Mannschaft gut tun."

Nach Benjamin Uphoff (Tor, SC Freiburg) ist Pfanne erst der zweite Neuzugang der Kogge beim Wiederaufbau in Liga 3.