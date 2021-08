Zwei Monate Anlauf: Real gibt Ödegaard fest an Arsenal ab

Martin Ödegaard (22) verlässt Real Madrid endgültig und wechselt erneut zum FC Arsenal, das gaben beide Vereine am Freitagmorgen bekannt. Dort wird er dringend gebraucht.

Sechseinhalb Jahre lang stand Martin Ödegaard bei Real Madrid unter Vertrag. Und selbst in einem halben Jahr beim FC Arsenal hat er mehr Pflichtspiele bestritten als für die erste Mannschaft der Königlichen. Jetzt, nach unzähligen Leihgeschäften, gibt der spanische Vizemeister sein einstiges Juwel endgültig ab.

Der FC Arsenal überweist in etwa 35 Millionen Euro nach Madrid, um das Problem der fehlenden Kreativität im Mittelfeld zu beheben. Ödegaard hatte als Leihspieler von Januar bis Mai bereits angedeutet, dass er dem Team von Mikel Arteta sehr guttun kann. Und auch muss. Arsenal ist mit einem 0:2 bei Aufsteiger Brentford in die Saison gestartet und bekommt es als nächstes mit Chelsea und ManCity zu tun.

Ödegaard, der in 20 Pflichtspielen für die Gunners zwei Tore und zwei Vorlagen beigesteuert hatte, erlebte seine bisher beste Zeit in der Saison 2019/20 im Trikot von Real Sociedad. Bei den Basken blühte der Norweger erstmals richtig auf und zeigte, warum Madrid einst rund drei Millionen Euro für einen 16-Jährigen an Strömsgodset überwiesen hatte.

Ausgerechnet bei den Königlichen konnte sich Ödegaard aber nie behaupten und zieht nun einen Schlussstrich. Bei Arsenal, das sich direkt nach Ende der Leihe um eine feste Verpflichtung bemüht hat, erhält der heute 22-Jährige einen vermutlich einen Vertrag bis 2026 (darüber machten beide Vereine keine Angaben) und die Rückennummer 8.