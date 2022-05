Zwei Millionen für die Eintracht: AEK zieht Kaufoption für Zuber

Der zwölfmalige griechische Meister AEK hat Eintracht Frankfurt darüber informiert, dass die Kaufoption für den derzeit ausgeliehenen Steven Zuber gezogen wird.

Der Ex-Frankfurter Steven Zuber (li.) bindet sich fest an AEK. imago images/ANE Edition

Der 30-jährige Schweizer hat in der laufenden Saison der griechischen Superleague sieben Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet. Bei den Athenern unterschrieb Steven Zuber, der für Hoffenheim, Stuttgart und Frankfurt insgesamt 129 BL-Einsätze (14 Tore, 12 Vorlagen) absolvierte, einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2025. Frankfurt kann sich nach dem Deal auf knapp zwei Millionen Euro Ablöse freuen.

Zuber bekommt neuen Coach - Matias Almeyda für drei Jahre AEK-Trainer

Zudem darf sich Zuber über einen neuen Trainer freuen, denn der Argentinier Matias Almeyda unterschrieb ebenfalls einen Vertrag bis 2025. Der 48-jährige Argentinier war als Spieler unter anderem für den FC Sevilla aktiv.

Als Trainer arbeitete er in der heimischen Liga bei River Plate, Banfield, dem mexikanischen Topklub Chivas und zuletzt in der MLS bei den San Jose Earthqaukes. Für Almeyda ist es somit das erste Engagement als Coach in Europa.

Im Herbst wird Almeyda mit der Mannschaft ins neue Stadion mit dem geschichtsträchtigen Namen "Hagia Sofia" einziehen.

Bei AEK beerbt er den Deutsch-Griechen Argiris Giannikis, der Anfang März, nur zweieinhalb Monate nach seiner Vertragsverlängerung bis 2024, freigestellt wurde. Aktuell bemüht sich AEK interimsmäßig mit Sokratis Ofridopoulos, dem Trainer der zweiten Mannschaft, das Ticket für die Teilnahme an der nächsten Europa-Conference-League zu sichern.