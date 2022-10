Zwei Messi-Rekorde, die in den Hintergrund rücken

Paris St. Germain hat mit einer 7:2-Gala das Champions-League-Achtelfinale erreicht. Der neue Trainer scheint das größte Problem behoben zu haben. Doch für wie lange?

Champions-League-Rekorde stellt Lionel Messi mehr oder weniger schon sein ganzes Leben auf. Doch auch mit 35 Jahren und 123 Tagen kommen immer noch welche hinzu - manche gerade deswegen.

Weil er zum 7:2-Heimsieg gegen Maccabi Haifa am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte, ist er jetzt auch der älteste Spieler des Wettbewerbs, dem ein solches "Double-Double" gelungen ist. Außerdem hat er in der Königsklasse nun mehr Weitschusstore erzielt als alle anderen seit seinem Debüt 2004/05 (23).

Doch diese beiden kleinen Rekorde in den Mittelpunkt zu rücken, würde dem Pariser Auftritt am Dienstagabend nicht gerecht werden. Entscheidend für das furiose Offensivspiel war nämlich etwas anderes: Messi harmonierte prächtig mit Neymar und Kylian Mbappé - und sie konnten so harmonieren, weil die Mannschaft füreinander arbeitete.

Galtier gewährt Messi, Neymar und Mbappé "mehr Freiheiten"

Das jedenfalls war die Kernbotschaft, die Christophe Galtier hinterher verbreitete. "Wenn alle füreinander und für die Mannschaft spielen, gibt das ein sehr gutes Bild ab", stellte der Trainer zufrieden fest. "Durch das 4-3-3-System konnten die drei vorne etwas höher stehen und hatten dank der Arbeit im Mittelfeld ein wenig mehr Freiheiten."

Seine Spieler hätten "eine Menge Spaß" gehabt und "fantastischen Fußball" gespielt. Zwischen Messi, Neymar und Mbappé habe eine "starke Beziehung" geherrscht - von der außerhalb des Rasens zuletzt wahrlich nicht immer die Rede sein konnte. Mbappé beendete das Spiel gegen Haifa ebenfalls mit vier Scorerpunkten (2/2), Neymar immerhin mit zwei (1/1).

Galtier und der "Heilige Gral"

Auch wenn die Balance am Dienstag bei einigen Gästechancen nicht durchgehend eingehalten wurde, verfestigt sich der Eindruck, dass seit Galtiers Übernahme im Sommer ein neuer Zug drin ist bei PSG, das auch die Ligue 1 mit 32 von 36 möglichen Punkten souverän anführt. Doch wie stabil ist seine Mannschaft, die am finalen Spieltag im Fernduell mit Benfica noch um den Gruppensieg kämpft?

Starke und torreiche Gruppenphasen spielte PSG schließlich schon häufiger. Doch wenn die großen Spiele in der K.-o.-Phase anstanden, die Gegner besser wurden und nicht selten körperlicher zu Werke gingen, war es oft genug vorbei mit dem Zusammenhalt. Und in diesem Jahr liegt ja auch noch eine ganze WM dazwischen.

Erst einmal will Galtier deshalb die gegenwärtige Harmonie genießen. "Es ist wirklich schön, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, besonders mit den dreien vorne", sagt er. "Sie jeden Tag zu trainieren und dann noch zu sehen, wie sie sich auf dem Platz ausdrücken - das ist für einen Trainer der Heilige Gral."