Zwei Matchbälle vergeben: Zverev verliert gegen Medvedev

Alexander Zverev scheiterte nach langem Kampf im Achtelfinale von Monte Carlo. Der Deutsche musste sich am Ende dem Russen Daniil Medvedev geschlagen geben.

Verkehrte Tenniswelt in Monte Carlo: Alexander Zverev musste am späten Abend eine bittere Niederlage verdauen, und auch Novak Djokovic flog in Monte Carlo überraschend aus dem Turnier. Noch dabei ist dagegen ein Qualifikant, mit dem vor dem Masters kaum jemand gerechnet hatte: Jan-Lennard Struff setzte seinen Siegeszug gegen den Weltranglistenvierten Casper Ruud sensationell fort und zog ins Viertelfinale ein.

Das hatte auch Zverev vor Augen, doch der Olympiasieger konnte seine starke Vorstellung gegen Daniil Medvedev nicht krönen. Er vergab im Tiebreak zwei Matchbälle und verlor 6:3, 5:7, 6:7 (7:9). Im zweiten und dritten Satz hatte er jeweils zum Matchgewinn aufgeschlagen. Seine Leistung dürfte Zverev dennoch Mut machen auf dem weiten Weg zurück in die Weltspitze.

Zumal er in seiner Wahlheimat in guter Gesellschaft war. Im Match zuvor war Tour-Dominator Djokovic an dem 21 Jahre alten Italiener Lorenzo Musetti gescheitert. Nach dem 6:4, 5:7, 4:6 schimpfte er: "Ich fühle mich wirklich schrecklich." Die nass-kühlen Bedingungen im Fürstentum hatten dem Weltranglistenersten aus Serbien sichtlich zugesetzt, aus Frust zerstörte Djokovic einen Schläger.

Für Zverev entwickelte sich der Tag derweil zu einer Geduldsprobe, der dreistündige Krimi zwischen Djokovic und Musetti mitsamt einer Regenpause verzögerte seinen Matchbeginn gegen den Russen Medvedev. Ungeachtet dessen zeigte der 25-Jährige über weite Strecken sein bestes Tennis seit seinem Comeback nach der schweren Knöchelverletzung vor einem Jahr. Doch nach mehr als drei Stunden setzte sich wieder einmal Medwedew durch.

Der Russe gewann damit das erste Aufeinandertreffen auf Sand und zum achten Mal im bereits 14. Duell mit Zverev. Um 23.14 Uhr verwandelte Medvedev bei ungemütlichen Temperaturen seinen ersten Matchball.