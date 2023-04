Zwei Last-Minute-Tore: "So zurückzukommen, ist nur am Betze möglich"

Der 1. FC Kaiserslautern hat als Aufsteiger bereits am 26. Spieltag die 40-Punkte-Marke erreicht und somit wohl endgültig das Saisonziel Klassenerhalt eingetütet. Den Roten Teufeln gelang ganz nebenbei beim 2:2 gegen Heidenheim ein Novum in der 2. Bundesliga.

In den vergangenen sechs Pflichtspielen hat der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion nicht verloren. Am Samstag, den 1. April, geschah am Betzenberg etwas äußerst Spektakuläres.

Noch nie wurde ein Zwei-Tore-Rückstand so spät egalisiert

Seit dem Bestehen der 2. Bundesliga ist es nämlich keinem Team gelungen, nach der 90. Minute einen Rückstand von zwei Toren noch in ein Remis zu verwandeln. Der FCK schaffte dies beim 2:2 gegen Heidenheim, was dementsprechend für lauten Jubel sorgte.

Möglich war das zehnte Unentschieden der Saison auch, weil das Team den Heidenheimern nie die Gelegenheiten gegeben habe, "uns auseinanderzupflücken", so Marlon Ritter. Trotz eines 0:2-Rückstands. Dass keine weiteren FCH-Tore fielen, lag am Elfmeter-Fehlschuss von Tim Kleindienst in der Nachspielzeit sowie an der Tatsache, dass in Hälfte eins nicht ein Schuss auf das FCK-Tor gegangen war. Ritter meinte: "Wir haben es über 90 Minuten gut gemacht, besonders in der ersten Hälfte."

Wenn wir irgendwann einen machen und wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, dann glaubt einfach jeder dran. Marlon Ritter

Der Klassenerhalt sollte mit dem Erreichen der 40-Punkte-Marke für den Aufsteiger nun endgültig gesichert sein. Diese "normal zu holen, ist vielleicht auch langweilig", scherzte Ritter. Über die beiden Treffer sagte er selbstbewusst: "Wenn wir irgendwann einen machen und wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, dann glaubt einfach jeder dran." Und weiter: "Du erweckst alle noch mal. Das zeichnet unser Stadion einfach aus."

Ebenfalls ausgezeichnet hatte den FCK das goldene Händchen von Trainer Dirk Schuster, der beide Torschützen ins Spiel gebracht hatte: Nicolas de Preville und Philipp Hercher. Letztgenannter sprach nach Abpfiff überglücklich von einem "richtig geilen Gefühl". Um dann zu sagen, was wohl viele dachten: "So zurückzukommen, das ist nur am Betze möglich."