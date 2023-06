In Georgien und Rumänien findet ab dem 21. Juni die U-21-EM statt. Ein geographischer Überblick, wo gespielt wird.

Die Batumi Arena in Georgien. picture alliance/dpa

Die deutsche U-21-Mannschaft will ihren Titel aus dem Jahr 2021 verteidigen.

Das Turnier wird in Georgien und Rumänien ausgetragen, der DFB-Nachwuchs spielt in der Vorrunde nur in Georgien. Bleibt das Team von Trainer Antonio Di Salvo im weiteren Turnierverlauf dort, spielt es ein erfolgreiches Turnier.

Der kicker gibt mit einer Landkarte einen geographischen Überblick, wo die 31 Partien über die Bühne gehen.