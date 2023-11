"Zwei klare Elfmeter": Stamm hadert mit den Schiedsrichtern

Nach der 0:2-Niederlage in Dresden hadern die Freiburger mit mehreren nicht gegebenen Elfmetern. Doppelt im Fokus stand bei dem Spiel Ex-Freiburger Luca Herrmann.

Haderte nach dem Spiel in Dresden mit dem Schiedsrichter: Freiburg-Coach Thomas Stamm. IMAGO/Maximilian Koch

Für Luca Herrmann war das Spiel gegen den SC Freiburg II ein besonderes. Zehn Jahre lang war der Dresdner Mittelfeldspieler bei den Breisgauern ausgebildet worden, ehe es ihn 2021 an die Elbe verschlug. Und nun, beim Duell mit seinem Ex-Klub, stand er gleich doppelt im Fokus.

Es lief die dritte Minute im Spiel zwischen Dresden und Freiburg II, als Herrmann von der Nähe der Mittellinie aus Maß nahm und den Ball aus 50 Metern zum Führungstreffer ins Netz beförderte. Sein Premierentreffer im Trikot der SGD erinnerte dabei stark an das Tor von Bayern-Stürmer Harry Kane gegen Darmstadt, wenngleich Herrmanns Ball womöglich gegen den Pfosten gegangen wäre, hätte SC-Keeper Benjamin Uphoff die Kugel nicht noch entscheidend abgefälscht.

"Das ist halt Intuition, das ist nichts, was man sich vornimmt", strahlte Herrmann nach Abpfiff im Interview mit "MagentaSport". "Ich kann aufdrehen, hab den Blick kurz oben und sehe, dass Uphoff nach hinten läuft. Dann war es eine gefühlsmäßige Entscheidung, auch weil ich nicht die überragenden Anspielstationen habe", schilderte der 24-Jährige die Situation. "Es tut gut, hier endlich mal zu treffen."

Al Ghaddioui sieht "50:50-Situation"

Doch nicht nur hier, auch beim zweiten Hauptaufreger des Spiels stand Herrmann im Mittelpunkt. "Wir reden über zwei Elfmeterszenen, wo man eine auf jeden Fall für uns pfeifen kann", meinte Freiburgs Hamadi Al Ghaddioui. Und sein Trainer Thomas Stamm wollte "in der zweiten Halbzeit zwei klare Elfmeter für uns" gesehen haben und prangerte "fehlenden Mut" bei den Offiziellen an, die diese nicht gegeben hatten.

Bereits in der ersten Halbzeit gab es erste Diskussionen, als Al Ghaddioui nach einem Missverständnis zwischen Jakob Lewald und Dynamo-Keeper Stefan Drljaca vor dem Tor nach dem Ball stocherte und dabei zu Fall kam. Drljaca hatte zunächst den Ball mit der Hand weggeschlagen und danach den Stürmer abgeräumt (24.). "Es ist eine 50:50-Situation. Ich finde, ich bin zuerst am Ball", sagte Al Ghaddioui und schob lachend nach: "Ich hab schon für weniger einen Elfmeter bekommen." Auch sein Trainer meinte dazu: "Kann man pfeifen, muss man nicht."

"Sieht den Ball nicht" vs. "Klare Vergrößerung der Körperfläche"

Viel mehr in Rage brachte Stamm ein nicht geahndetes Handspiel von Herrmann in der 48. Minute. Lukas Ambros hatte zum Solo angesetzt und wollte den Ball halbhoch am Dresdner Mittelfeldspieler vorbeilegen. Dabei berührte die Kugel klar den angewinkelten Arm des 24-Jährigen, der allerdings mit dem Rücken zum Geschehen stand.

Während SGD-Trainer Markus Anfang meinte, Herrmann habe den Ball "gar nicht gesehen" und den Arm "am Körper und nicht abgespreizt", gleichzeitig aber auch zugab, bei der Handregelung gebe es ja "zig tausend Varianten", sah Stamm das Vergehen als klar strafbar. "Wenn der Arm rausgeht, dann ist das keine natürliche Bewegung. Das ist eine klare Vergrößerung der Körperfläche", echauffierte sich der Schweizer an den Mikrofonen nach dem Spiel. "Wenn ich das von der Bank aus sehe, dann muss es einer vom Gespann doch auch sehen."

Wir können uns auch einfach zum Elfmeterschießen treffen. Luca Herrmann über die Elfmeterforderungen der Freiburger

Der vermeintliche Übeltäter selbst zeigte sich nach Abpfiff dagegen verwundert. "Das ist völliger Quatsch. Ich dreh mich weg, seh den Ball nicht und hab den Arm nicht oben, sondern an der Seite. Der Kontakt ist dann an der Hüfte und ein bisschen am Unterarm", meinte der 24-Jährige. "Das ist ganz klar kein Elfmeter. Wenn du den pfeifst, dann weiß ich auch nicht mehr."

Stamm: "Niederlage nicht an Elfmeterszenen festmachen"

Stamm wollte sogar noch einen dritten Elfmeter gesehen haben, als der eingewechselte Marco Wörner in der 84. Minute bei einem Dribbling gegen Paul Will zu Boden ging. "Einen ganz klaren Kontakt am Trikot" hatte der Freiburg-Coach ausgemacht, doch war dieser zu wenig für einen Elfmeterpfiff. "Wir können uns auch einfach zum Elfmeterschießen treffen", feixte Herrmann über die Proteste der Freiburger, wenngleich er auch zugab, anders zu urteilen, "wenn ich auf der anderen Seite stehen würde".

Zwar gab Stamm am Ende zu, es sei "extrem bitter, dass keine dieser Situationen für uns gepfiffen wird", wollte die Niederlage, bereits die neunte in dieser Spielzeit, nicht an den Elfmeterszenen festmachen. Seine Mannschaft habe richtig gut gespielt und sich viele Chancen erarbeitet, nun gehe es darum, diese Chancen auch zu nutzen - angesichts von nur acht Toren aus 13 Spielen ein angebrachter Kritikpunkt.

"Wir müssen effizienter werden. Das ist das, was wir beeinflussen können", so Stamm. "Wenn wir ruhig bleiben, gut arbeiten und Spiele so wie heute angehen, dann wird sich unsere Lage auch irgendwann drehen", blickte der Schweizer positiv voraus.