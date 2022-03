"Zwei Kaffee und ein Mettbrötchen": Wie Boyd vom Corona-Ausfall zum Matchwinner wurde

Terrence Boyd hat den 1. FC Kaiserslautern im wichtigen Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück zum Sieg geschossen. Dass der Winter-Neuzugang aber überhaupt auf dem Platz stand, war am Morgen noch nicht abzusehen.

Zwei Spiele hatte Boyd aufgrund einer Corona-Infektion verpasst. Die Hoffnungen auf sein Comeback im so wichtigen Verfolgerduell beim VfL Osnabrück schienen sich am Freitag auch zerschlagen zu haben, war der bullige Stürmer doch erneut positiv getestet worden. "Aber ich darf mich heute um 8 Uhr nochmal testen", schilderte der 31-Jährige seine persönliche Ausgangslage am Samstagvormittag bei "MagentaSport". "Ich gehe natürlich ohne Frühstück zum Arzt - der Test ist negativ. Shit!"

Das ist Teamspirit und eine geile Antwort nach dem 1860-Spiel. Terrence Boyd

Für den Angreifer begann damit ein Wettlauf gegen die Zeit. Seine Mannschaftskollegen waren zu diesem Zeitpunkt natürlich schon in Niedersachsen, um sich optimal auf das Spiel wenige Stunden später vorzubereiten. Boyd hatte aber einen Plan B: "Ich fahre mit Thomas Hengen (Sportdirektor, Anm. d. Red.) privat nach, hab zwei Kaffee getrunken, ein Mettbrötchen gegessen" - und plötzlich stand er im Kader, sehr zur Überraschung aller Beteiligten.

Zunächst auf der Bank, wechselte ihn Cheftrainer Marco Antwerpen schließlich im zweiten Durchgang für den wohl schwerer verletzten René Klingenburg (Boyd: "So willst du natürlich auch nicht reinkommen") ein. Und nur Minuten später markierte der Joker nach Vorlage von Daniel Hanslik den einzigen Treffer des Tages: "Ich kann mich nur bei 'Hansi' bedanken. Das war eine butterweiche Flanke. Das ist zu 90 Prozent 'Hansis' Tor."

Doch es war nach dem Schlusspfiff nicht nur sein Tor, das Boyd glücklich machte. "Wie wir wieder die Null gehalten und den Sieg über die lange Zeit nach Hause gebracht haben, das ist geil. Das ist Teamspirit und eine geile Antwort nach dem 1860-Spiel", schaute er auf die teils wilde 13-minütige Nachspielzeit zurück, an deren Ende die Pfälzer ihren 15. Saisonsieg und drei ganz wichtige Punkte im Aufstiegsrennen feierten. "Jetzt sind es noch neun Spiele für uns. Mehr brauchst du nicht sagen", gab sich Boyd kämpferisch. Es gelte aber "weiter demütig" zu bleiben, und "sich den Arsch aufzureißen." Seine "einzige Forderung" an sich und das Team: "Dass wir am Ende in den Spiegel gucken können".