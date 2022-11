Zwei Joker-Tore bescheren Offenbach den Sieg - Akkaya-Elfmeter reicht Balingen

Am Freitag haben die Kickers Offenbach und die TSG Balingen zumindest vorübergehend den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen können. Beim OFC sah es gegen Eintracht Trier allerdings kurzzeitig nicht nach Sieg aus, doch Trainer Ersan Parlatan hatte ein glückliches Händchen.

Drei Spiele standen am Freitagabend an: Nach oben wollen die Kickers Offenbach unentwegt schielen, auch wenn der neuralgische Platz eins ein gutes Stück entfernt ist. Somit helfen der Elf von Trainer Ersan Parlatan nur Siege, gegen den derzeit formschwachen SV Eintracht Trier war ein Dreier somit Pflicht. Die Hessen hatten von Beginn an alles im Griff, doch offensiv wurden sie zumindest in der ersten Hälfte nicht mal ansatzweise gefährlich genug. Kurz vor der Pause brachte Trier einen seiner wenigen Angriff vors Tor und führte prompt: Wrusch wurde mit einem präzisen Steilpass bedient und tunnelte OFC-Torwart Richter (41.). Nach der Pause zielte Brandscheid knapp über das OFC-Gestänge, ehe Saric in der 58. Minute den Bieberer Berg aufatmen ließ: Nach einem Lemmer-Kopfball staubte der zur Pause Eingewechselte ab. Das reichte weder Team noch Fans der Hausherren, aber Parlatan bewies an diesem Freitag ein glückliches Händchen: In der 78. Minute verwertete der ebenfalls eingewechselte Hosiner einen wuchtigen Pass vom linken Flügel zum 2:1 für den OFC. Der verdiente Sieg wäre in der Schlussminute fast nochmal ins Wanken geraten, doch mit vereinten Kräften klärte die OFC-Abwehr einen Trierer Schuss von der Strafraumgrenze.

Gut in Form zeigte sich zuletzt die TSG Balingen, die es mit Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz zu tun bekam. In der 8. Minute hatten die heimischen Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, doch Almeida Morais scheiterte freistehend im Eins-gegen-Eins an Rot-Weiß-Torwart Kips. Die Gäste kamen in Minute 20 erstmals gefährlich nach vorne, doch Guthörl traf nur das hintere Torgestänge. Alles in allem ging Balingen mit einem Chanenplus in die Halbzeitpause. Die Belohnung folgte in der 54. Minute: Akkaya brachte die TSG mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Zwölf Minuten später verhinderte Binanzer mit zwei starken Paraden hintereinander den Ausgleich. Diese Koblenzer Chance war allerdings eine Ausnahme, auch nach der Führung hielt die TSG das Zepter in der Hand, zeigte die klar reifere Spielanlage, was sich auch auf dem Chancenzettel niederschlug. Da die vielen Gelegenheiten aber nicht zu einem möglichen 2:0 genutzt wurden, musste Balingen bis zum Ende zittern.

Im Duell der Tabellennachbarn trafen sich der FC-Astoria Walldorf und der Bahlinger SC. Die Zuschauer bekamen zunächst beste Unterhaltung geboten: In der 2. Minute drosch Pepic einen Steilpass zur Gästeführung in den Winkel. Der FCA antwortete nach einer Viertelstunde durch Carl, der eine Hereingabe von Mario Müller ins Netz köpfte. Bis zur Pause plätscherte die Partie dann aber etwas vor sich hin. In den zweiten 45 Minuten waren die Hausherren dem Sieg näher, doch erst köpfte Antlitz knapp vorbei, dann kam Carl bei einem Pass von Waack um Sekundenbruchteile zu spät. Somit ging es mit einer Punkteteilung in die Nacht.

Samstag ist Spitzenspieltag

Der Samstag wartet dann mit dem absoluten Spitzenspiel auf: Der SSV Ulm empfängt den TSV Steinbach Haiger. Am vergangenen Spieltag konnten sich die "Spatzen" mit einem 2:0-Erfolg in Fulda bereits vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern. "Wir haben den Sieg heute wirklich erzwungen", zeigte sich Coach Thomas Wörle im Anschluss zufrieden mit dem kämpferischen Aspekt der Partie. Der TSV hingegen gab eine 2:0-Führung gegen die VfB-Reserve noch aus der Hand. So ist der Vorsprung der Ulmer auf fünf Zähler angewachsen. Besser in Form zeigte sich zuletzt aber trotzdem der Top-Verfolger aus Steinbach, der nur eines seiner letzten neun Spiele verlor. Die "Spatzen" kamen in den letzten Wochen dagegen immer wieder ins Straucheln und konnten nur zwei der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen.

Aber auch jenseits des Treffens der beiden aktuell besten Mannschaften stehen brisante Duelle an: So empfängt Hessen Kassel die punktgleiche Wormatia Worms zum Kellerduell. Bei Worms halten die Personalprobleme auch nach der jüngsten Pleite gegen Homburg an, optimistischer ist man da in Kassel nach zuletzt drei Siegen aus vier Ligaspielen.

Der VfR Aalen will derweil dem Punktabzug weiter trotzen und gegen den FSV Frankfurt das Feld weiter von hinten aufrollen. Die Frankfurter surfen nach dem jüngsten 5:0 über Freiberg auf einer kleinen Euphoriewelle: "Diese drei Punkte waren wirklich wichtig", freute sich Goalgatter Cas Peters aber vor allem über die Konsequenzen für die Tabelle. Dort konnte sich der FSV von der Abstiegszone entfernen und steht aktuell auf Rang neun. Gegner Aalen ist nach dem jüngsten Sieg gegen Koblenz Vorletzter, die Tabelle sei im Falle Aalen aber natürlich trügerisch, warnt FSV-Coach Tim Görner und fordert: "Wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze rankommen." Die SGV Freiberg muss hingegen im Aufsteigerduell gegen die SG Barockstadt Fulda Wiedergutmachung betreiben, der SGV ist nach fünf Partien ohne Sieg wieder in die Rote Zone gerutscht. Fulda behauptet sich weiter in der Liga - Rang acht heißt es derzeit.

Verfolgerduell verlegt

Am Sonntag treffen dann noch die beiden Bundesliga-Reserven VfB Stuttgart II und FSV Mainz 05 II aufeinander. Beide konnten ihre letzten beiden Partien nicht gewinnen, tummeln sich aktuell aber im weitgehend gesicherten Mittelfeld. Das Verfolgerduell zwischen dem FC Homburg und der TSG Hoffenheim II wurde auf Mittwoch, den 14.12. (19 Uhr) verlegt. Die Hoffenheimer hatten das aufgrund der Abstellung von U-21-Nationalspielern für dieses Wochenende bei der Liga beantragt.