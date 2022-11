Zwei Joker stechen: Neapel bleibt auch gegen Empoli ungeschlagen

Neapel - Empoli - Highlights by DAZN 08.11.2022

4:09Der SCC Neapel ist in der Liga weiter ungeschlagen: Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten sowie zweier Jokertore schlug Neapel den FC Empoli mit 2:0 und durfte sich so über den zwölften Sieg im 14. Spiel freuen.