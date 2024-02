"Zwei Jahrhundert-Talente": Wirtz und Musiala im Spitzenspiel-Fokus

Sie sind beide 20 verkörpern die Zukunft des deutschen Fußballs. Am Samstag treffen Florian Wirtz und Jamal Musiala im Spitzenspiel der Bundesliga aufeinander. Der kicker widmet den beiden seine Titel-Geschichte.

Wenn sich Bayer Leverkusen und der FC Bayern am Samstagabend um 18.30 Uhr das vielleicht vorentscheidende Duell um die Deutsche Meisterschaft liefern, stehen auch Wirtz und Musiala im Fokus der zuschauenden Fußballwelt. Sie sind nicht die alleinigen Stars ihrer Teams, können aber qua ihrer Klasse diesen Gipfel beeinflussen oder sogar entscheiden.

Das sind zwei Jahrhundert-Talente, die beide die Chance haben, in ihrer Karriere zum Weltfußballer des Jahres gewählt zu werden. Michael Reschke

"Das sind zwei Jahrhundert-Talente, die beide die Chance haben, in ihrer Karriere zum Weltfußballer des Jahres gewählt zu werden", adelt Michael Reschke das Duo. Der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern und Manager von Bayer Leverkusen kennt wie nur wenige die Szene, ein solches Lob aus seinem Mund ist profund.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus formuliert es nationaler: "Die zwei sind unsere großen Hoffnungsträger für das kommende Jahrzehnt." Nicht nur in ihren Klubs, auch für die Nationalelf, für die Matthäus einen klaren Auftrag an Bundestrainer Julian Nagelsmann formuliert: "Sie sind fußball-intelligent, stehen sich nicht im Weg, spielen auch im Verein nicht auf der identischen Position. Ein Trainer muss es hinkriegen, sie in einem Team zu integrieren."

Zumal sowohl Musiala als auch Wirtz den Status eines Talents abgelegt haben, wie Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg findet: "Florian Wirtz und Jamal Musiala sind keine Talente mehr. Sie performen auf allerhöchstem Niveau, befinden sich auf dem Weg in die Weltklasse. Für sie spricht, dass sie in ihrem Alter Stammspieler und Leistungsträger in absoluten Top-Mannschaften sind."

Simon Rolfes, in Leverkusen der Vorgesetzte von Wirtz, fügt eine Eloge auf beide an: "Sie sind ein Geschenk für den deutschen Fußball und jedes Kind, sie als Vorbild zu haben." Dem Geschmack des neutralen Beobachters bleibt es überlassen, wen er besser findet. "Da würde man dem jeweils anderen unrecht tun", urteilt Matthäus, er sieht sie auf Augenhöhe. Man darf gespannt sein, wer sich am Samstag durchsetzen wird.

