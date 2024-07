Zwei Jahre vor Heim-WM: USA trennen sich von Trainer Berhalter

Gregg Berhalter wird die USA nicht zur Heim-WM 2026 führen. Nach dem frühen Aus bei der Copa America trennte sich der Verband vom ehemaligen Bundesliga-Spieler.

Vor fast genau einem Jahr galt Gregg Berhalter im US-amerikanischen Fußballverband offiziell noch als der große Hoffnungsträger mit Blick auf die Heim-WM 2026. Doch nun erfolgte die Trennung. Wenige Tage nach dem Vorrunden-Aus bei der Copa America, die ebenfalls in den USA stattfindet und am Sonntag mit dem Finale zwischen Uruguay und Titelverteidiger Argentinien endet, gab der Verband bekannt, dass man den Nationaltrainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden habe.

Nachdem die USA bei der Copa als Gastgeber trotz eines Auftaktsiegs in der Gruppe C Uruguay und Panama den Vortritt hatten lassen müssen, war schnell Kritik an Berhalter laut geworden, von der in der offiziellen Pressemitteilung allerdings keine Rede ist. "Ich möchte Gregg für seine harte Arbeit und sein Engagement für den US-Fußball und unsere Herren-Nationalmannschaft danken", verabschiedet Präsidentin Cindy Parlow Cone Berhalter stattdessen mit warmen Worten.

Der Sportliche Leiter Matt Crocker ist nun damit beauftragt, zwei Jahre vor der WM einen Nachfolger zu finden. "Unser unmittelbarer Fokus liegt darauf, einen Trainer zu finden, der unser Potenzial bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 maximieren kann, und wir haben bereits mit der Suche begonnen", erklärte Crocker. "Gregg hat sich den Respekt aller in unserer Organisation verdient."

Erst im August 2023 war Berhalter in sein Amt zurückgekehrt

Berhalter, der als Profi unter anderem für Energie Cottbus und 1860 München spielte, war im Dezember 2018 erstmals Nationaltrainer geworden, hatte 2021 den Gold Cup gewonnen und Christian Pulisic & Co. bei der WM 2022 in Katar bis ins Achtelfinale geführt. Danach war sein Vertrag zunächst nicht verlängert worden, während parallel Vorwürfe aus der Vergangenheit laut geworden waren.

Zum 1. August kehrte der heute 50-Jährige jedoch ins Amt zurück. Damals war Crocker noch überzeugt, "dass Gregg die richtige Person für den Job ist". Jetzt verlässt Berhalter den Verband endgültig - mit einer Bilanz von 44 Siegen aus 74 Spielen.