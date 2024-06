Zwei Jahre Rangnick: Wo der "Professor" den Hebel angesetzt hat

Ralf Rangnick ist mehr als bloß Pressing und Gegenpressing. In Österreich hat er binnen zwei Jahren eine klare Handschrift hinterlassen. Jetzt nimmt er mit der EM 2024 das erste große Turnier in Angriff.

Exakt vor zwei Jahren ist Ralf Rangnick als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft vorgestellt worden. In den vergangenen 24 Monaten hat er aus der ÖFB-Elf ein wahres Siegerteam geformt. Denn Österreich fährt nicht bloß zur EM, um mitzuspielen, wie das bei früheren Teilnahmen der Fall war. Zur Erinnerung: Bei der EM 2021 wurde Österreichs Ausscheiden gegen den späteren Europameister Italien noch wochenlang positiv hervorgestrichen.

Ganz gleich, wie der Gegner heißt, Rangnick hat dem ÖFB eine Siegermentalität verpasst. Der Punkteschnitt von 1,95 spricht für sich. Testspielerfolge gegen Deutschland und Europameister Italien (beide 2:0), eine höchst souveräne EM-Qualifikation und ein ganzes Land im EURO-Fieber. Das alles ist nicht Rangnicks alleiniger Verdienst, doch er hat durchaus maßgeblich dazu beigetragen, dass Fußball-Österreich in den vergangenen Jahren wieder aufleben durfte.

Seine bewusste Entscheidung gegen den FC Bayern und für den ÖFB kann und darf dem 65-Jährigen nicht hoch genug angerechnet werden. "Habe auf mein Herz gehört", lautete seine Begründung. Seine Aufgabe als Teamchef sieht er noch lange nicht beendet, zumal er auch bei der WM 2026 für Furore sorgen will.

Kein Alaba auf der 10 mehr

Doch wo hat Rangnick den Hebel angesetzt? Österreich verfügte schon vor der Ära Rangnicks über Spieler mit internationaler Klasse. Doch wie und wo diese eingesetzt werden, hat sich geändert. So wurde Kapitän David Alaba im abschließenden Gruppenspiel der aus rot-weiß-roter Sicht enttäuschenden EM 2016 noch auf der 10 eingesetzt. Den Vorwurf, dass Spieler die falschen Positionen bekleiden bzw. einen Einfluss darauf nahmen, wo sie zum Einsatz kommen, musste sich nicht nur Marcel Koller (2011 bis 2017), sondern auch dessen Nachfolger Franco Foda (2017 bis 2022) gefallen lassen.

Unter "Professor" Rangnick gibt es dies nicht mehr. Der Schwabe hat einen klaren Plan, wo die Akteure bestmöglich zum Erfolg der Mannschaft beitragen können. So kommt Alaba in der Nationalelf, wie auch bei Real Madrid, auf seiner angestammten Position in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Rangnick hat uns ein neues Denken beigebracht. Wir machen uns nicht mehr in die Hose. Leipzig-Profi Christoph Baumgartner über den Einfluss von Teamchef Ralf Rangnick

Große Fortschritte sind unter Rangnick beim Pressing zu erkennen. Obwohl auch seine Vorgänger über geeignetes Spielermaterial verfügten, war das Pressing bei Weitem nicht so ausgeprägt und erfolgreich. Vor allem - und das ist der große Unterschied zu früheren Teamchefs: Unter Rangnick hat die Nationalelf nach hohen Ballgewinnen auch spielerische Ideen. Bestes Beispiel: Der 2:0-Sieg gegen Deutschland, als Österreichs hohes Anlaufen die Nagelsmann-Elf vor große Probleme stellte und stets zu Abschlüssen führte. "Rangnick hat uns ein neues Denken beigebracht. Wir machen uns nicht mehr in die Hose", brachte es Leipzig-Profi Christoph Baumgartner auf den Punkt.

Hohe Ballgewinne: ÖFB auf Rang eins

Dass dem so ist, belegen die Zahlen der erfolgreichen EM-Qualifikation. Laut Opta hat Österreich die meisten hohen Ballgewinne und in der Folge auch die meisten Torversuche.

Doch Rangnicks Fußball ist mehr als nur Pressing und Gegenpressing. Das hat sich auch in Spielen gegen vermeintlich kleinere Nationen gezeigt, in denen Österreich aufgrund eines hohen Ballbesitz-Anteils gezwungen war, das Spiel zu gestalten. In diesem Bereich hat Österreich unter Rangnick klare Fortschritte gemacht. Österreichs Fußball-Geschichte hat schon die eine oder andere Blamage erlebt, denkt man nur an die Schmach auf den Färöern im Jahr 1990. Doch auch in der jüngeren Vergangenheit blieb dem rot-weiß-roten Fan der ein oder andere desaströse Auftritt gegen kleinere Gegner nicht erspart. Unter Rangnick wirkt Österreich geduldiger, kann gegen tief stehendere Teams das Glück auch einmal erzwingen.

Nicht vergessen werden darf, dass Rangnick in Österreich viele Spieler zur Verfügung hat, die durch die Red-Bull-Schule gegangen sind. Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Stefan Lainer, nur um ein paar zu nennen. Sie alle haben den RB-Fußball, der mehr oder minder Rangnicks "way to play" entspricht, von Beginn an verinnerlicht.

Achtelfinale praktisch Pflicht

Wohin geht die Reise unter Rangnick? Am 1. Juni geht er in seine dritte Amtszeit als Teamchef und nimmt in wenigen Wochen das erste große Turnier in Angriff. Auch wenn Österreich mit Frankreich (17. Juni), Polen (21. Juni) und Niederlande (25. Juni) eine der schwierigsten Gruppen zugelost bekommen hat, ist das Achtelfinale praktisch Pflicht.