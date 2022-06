Zwei Jahre Leihe: Hannover holt Youngster Foti aus Frankfurt

Hannover hat den bereits zehnten Sommer-Neuzugang bekanntgegeben. Die 96er leihen Youngster Antonio Foti aus Frankfurt aus.

Für die nächsten zwei Jahre wird der Mittelfeldspieler auf Leihbasis das Trikot der Niedersachsen tragen. Bei den Profis trainierte Antonio Foti in dieser Saison schon mit, Spielpraxis sammelte der 18-Jährige in der A-Junioren-Bundesliga bei der U 19 der Hessen. Hier kam das Talent auf 17 Tore und sechs Vorlagen in 19 Einsätzen. Im Jahr 2020 war er vom zypriotischen Hauptstadtklub Omonia Nikosia zur Eintracht gewechselt.

Mit der Verpflichtung gehen wir unseren Weg weiter, junge Talente mit Perspektive dazuzunehmen. Hannover-Sportdirektor Marcus Mann

"Mit der Verpflichtung von Antonio Foti gehen wir unseren Weg konsequent weiter, junge Talente mit Perspektive dazuzunehmen", freute sich Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. "Er kann im zentralen oder offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Dort soll er Druck auf die arrivierten Spieler machen und sich über kurz oder lang Spielzeiten erarbeiten. Antonio hat bereits erste Erfahrungen im Profibereich bei Eintracht Frankfurt gemacht, aber er wird sicherlich etwas Anpassungszeit benötigen, die wir ihm auch zugestehen. Auch deswegen haben wir die Leihe auf zwei Jahre ausgelegt."

Auch Foti selbst zeigte sich über die neue Herausforderung erfreut: "Hannover 96 ist ein Klub, bei dem man auch als junger Spieler eine Chance bekommen und sich festspielen kann. Das hat man in der letzten Saison gesehen und das war natürlich auch Thema in den Gesprächen, die ich mit den Verantwortlichen hatte. Ich mache den Schritt nach Hannover, um alles dafür zu geben, dass ich diese Chance nutzen kann. Es freut mich, dass man es mir ermöglicht, meine ersten Schritte im Herrenbereich bei 96 zu gehen."

Den obligatorischen Medizincheck absolvierte Foti bereits, die erste Trainingseinheit mit den neuen 96-Kollegen steht am Freitagnachmittag an.