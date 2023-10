Zwei Jahre kein Fußball: Weltmeister Papu Gomez wegen Dopings gesperrt

Alejandro "Papu" Gomez hat sich in Katar zum Weltmeister gekrönt, nun erwischt es den Argentinier hart: Der aktuelle Spieler von Serie-A-Klub AC Monza ist aufgrund von Dopingvergehen für zwei Jahre gesperrt worden.

Alejandro "Papu" Gomez ist bereits 35 Jahre alt - und nun für lange Zeit vom Profifußball ausgeschlossen. Denn wie inzwischen sein aktueller Klub AC Monza bestätigte, wurde der offensive Mittelfeldmann mit sofortiger Wirkung für volle zwei Jahre gesperrt.

Der Grund: In Proben vom Oktober 2022 sei der Wirkstoff Terbutalin nachgewiesen worden, hieß es in der Mitteilung des italienischen Vereins, der vom Weltverband FIFA über die Entscheidung der spanischen Anti-Doping-Kommission informiert worden sei. Damals spielte Papu Gomez noch beim spanischen Erstligisten FC Sevilla.

Medienberichten zufolge hatte der Mittelfeldspieler damals Hustensaft seiner Kinder getrunken, ohne sich zuvor mit den Vereinsärzten abzustimmen.

Weiter haben die Lombarden mitgeteilt, dass sich die Vereinsführung in dieser Causa weitere Schritte vorbehalte.

Atalanta-Aushängeschild und WM-Sieger

Der rein sportliche Verlust für diese Serie-A-Saison wird sich aus Monzas Sicht im Rahmen halten, wenn man nur auf die nackten Zahlen blickt. Denn der in diesem Sommer eben aus Sevilla in Italiens Oberhaus zurückgekehrte Papu Gomez hat bislang lediglich zwei Einsätze für die Biancorossi absolviert - und ist dabei sowohl beim 1:0 in Sassuolo als auch beim 3:0 gegen US Salernitana nur eingewechselt worden.

In den vergangenen Jahren ist der in Buenos Aires geborene Techniker aber ein fester Anker gewesen - allen voran bei Atlanta Bergamo. Für die Bergamasken hat der Argentinier zwischen 2014 und 2021 stolze 209 Serie-A-Partien (50 Tore) absolviert, hat sich während dieser Zeit außerdem für die Europa und Champions League qualifiziert. Es folgte ein unschöner Abschied im Streit gegen Sevilla, wo er in zweieinhalb Jahren zwar 66 Spiele machte (neun Treffer), vollends aber nie überzeugen konnte.

Lange Zeit ein starkes Gespann, am Ende verstritten: Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini (li.) und Papu Gomez. imago images/HochZwei/Syndication

Im letzten Jahr war Papu Gomez außerdem Teil der argentinischen Nationalmannschaft, für die er es insgesamt zwar "nur" auf 17 Spiele (drei Tore) brachte, dafür aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mit der Auswahl um Lionel Messi Weltmeister in Katar wurde (4:2 im Elfmeterschießen). Er selbst hatte dabei nur zwei WM-Einsätze unter Trainer Lionel Scaloni.

Zeigen muss sich auch, wie es allgemein in Verbindung mit dieser Dopingsperre (der positive Test sei im Rahmen einer Trainingseinheit in Andalusien kurz vor Start der WM 2022 durchgeführt worden) weitergehen wird. Einerseits ist Papu Gomez bereits 35 Jahre alt, andererseits läuft sein aktueller Vertrag in Monza nur bis 30. Juni 2024. Ein jähes Karriereende ist unter diesen Umständen nicht ausgeschlossen.