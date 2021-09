Zwei Interceptions in drei Würfen: Rodgers leidet - Chiefs bleiben Chiefs

Dieser Satz muss vielleicht zweimal gelesen werden: Die Green Bay Packers haben zum Start der neuen NFL-Saison eine heftige Abreibung kassiert - und allen voran der amtierede MVP Aaron Rodgers hat gefühlt mehr Fehler als Aktionen gehabt. Was sonst noch los war in der späten Sonntagsschicht: Die Browns überraschten die Chiefs und verloren doch - und die Patriots feierten ein Comeback.

Eine Blamage für die Packers und Rodgers - Starker Winston

Am Ende saß der "Gunslinger" und amtierende MVP der National Football League sogar auf der Bank, weil der Rückstand so groß und nicht mehr aufholbar war. Kurzum: Das, was Aaron Rodgers und die ambitionierten Green Bay Packers am Sonntagabend beim aufgrund des Hurrikan "Ida" in Jacksonville ausgetragenen Gastspiel bei den New Orleans Saints erlebte, war nichts. Es war eine Demontage, eine Blamage für das das Team, das in den letzten beiden Spielzeiten jeweils im NFC-Finale gestanden hatte.



Doch das, was die eigentlich so gefürchtete Offense darbot, war ein Offenbarungseid - das verriet allen voran der finale Blick auf die Anzeigentafel. Dort prankte ein 3:38! Ein 3:38! Der negative Hammer: Rodgers selbst, in diesem Sommer lange von "The Pack" ferngeblieben und erst nach Debatten zum Team für sein vielleicht letztes Jahr dort zurückgekehrt, fabrizierte selbst etliche Fehler. Am Ende des Tages standen nur 15 von 28 angebrachten Pässen bei keinem Touchdown und mittendrin zwei Interceptions in nur drei Plays. Noch dazu war eben jenes 3:38 die heftigste Abreibung, die der Super-Bowl-Sieger von 2010/11 jemals als NFL-Starter hinnehmen musste.



Der 37-Jährige wurde frühzeitig im vierten Viertel dann auch für die kommenden Aufgaben geschont, doch auch sein Ersatzmann Jordan Love wusste keine Bäume mehr auszureißen - ganz im Gegenteil zur starken Saints-Defense, die neben den zwei Interceptions auch etliche Big Play sowie einen Fumble verbuchte. Und auch Jameis Winston, der als Nachfolger der in Rente gegangenen Legende Drew Brees als neuer Starter bestimmte Quarterback, wusste zu überragen: Trotz lediglich verzeichneter 148 Passing und 39 Rushing Yards heftete sich der frühere Spielmacher der Tampa Bay Buccaneers am Ende des Tages bei keinem Fehler stolze fünf (!) Touchdown-Pässe ans Revers.



Browns verzweifeln doch noch an Mahomes und den Chiefs

Cleveland unternahm derweil in einem der Topspiele dieser Week 1 schier alles, was man unternehmen konnte - und überraschte die favorisierten Kansas City Chiefs über weite Strecken dieser spannenden sowie äußerst ansehnlichen Partie. Die Folge: Zur Pause stand vor allem dank Running Back Nick Chubb (zwei Touchdowns) ein klarer 22:10-Vorsprung. Und zu Beginn des vierten Quarters nach einem kurzen Lauf von Kareem Hunt führten die Gäste aus der AFC North sogar immer noch sehr komfortabel mit 29:20.



Was für ein abermaliges Comeback gleich zum Start der neuen NFL-Saison: Patrick Mahomes rockt direkt wieder. imago images/Icon SMI

Doch am Ende des Tages warKopfschütteln angesagt - wie schon im hochspannenden Divisional Play-off-Spiel, das Kansas City am Ende ebenfalls mit 22:17 am Ende noch wuppte. Was dieses Mal den Ausschlag gab: Baker Mayfield verpasste trotz stattlicher 321 Passing Yards einen Touchdown, leistete sich eine Interception - und die Defense bekam Chiefs-Ass Patrick Mahomes in wichtigen Momenten zu selten zu greifen. Der Raketenarm der NFL zauberte mal wieder in vielen Aktionen, verlängerte Plays mit frechen Haken vor heranstürmenden Gegner und traf schier aussichtslose Fenster teils aus vollem Lauf heraus. Ein unglaublicher 75-Yard-Touchdown-Pass auf den pfeilschnellen Tyreek Hill sowie ein kurzes TD-Zuspiel auf Top-Tight-End Travis Kelce im vierten Quarter stellten so letztlich den 33:29-Sieg her.



Die zusätzlich bittere Pille für die Browns an diesem Abend: Seit 2004 hat das Team aus Ohio weiterhin kein NFL-Eröffnungsspiel mehr gewonnen - macht inzwischen 16 Niederlagen und ein Remis. Mahomes währenddessen steht nun bei 9:2 in den jüngsten elf Partien, in denen er zwischenzeitlich mit mehr als zwei Scores zurückgelegen hat. Was für Comeback-Qualitäten!



Miami zieht New England den Zahn

Was sonst noch los war:

Die Miami Dolphins konnten das interne NFC-East-Duell mit den fortan mit Rookie-Quarterback Mac Jones (281 Yards, ein TD, keine Int.) denkbar knapp mit 17:16 für sich entscheiden. Fins-Spielmacher Tua Tagovailoa überzeugte dabei mit 202 Yards und zwei Total Touchdowns (ein Pass, ein Lauf). Da fiel am Ende auch eine Interception nicht mehr ins Gewicht, was auch daran lag: Bei der spät versuchten Aufholjagd passierte den von Trainerikone Bill Belichick betreuten Pats ein fataler Fumble, der letztlich die Niederlage besiegelte.

Die Denver Broncos gewannen außerdem noch klar mit 27:13 bei den New York Giants um einen eigentlich guten Daniel Jones, der neben 267 Passing Yards auch zwei Total Touchdowns einstrich und bei keiner Interception lediglich einen Fumble verursacht hatte. Doch der Gast um Spielmacher Teddy Bridgewater (zwei Passing TDs) war am Ende des Tages einfach besser, weil die Defense um den wieder fitten Star-Linebacker Von Miller (zwei Sacks) richtig stark auftrumpfte und darüber hinaus Melvin Gordon im vierten Viertel einen 70-Yard-Lauf aufs Parkett legte.



