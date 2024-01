Zwei Handball-Erstligisten ohne Jugendzertifikat

Zwei von 18 Teams der Liqui Moly Handball-Bundesliga bekommen kein Jugendzertifikat. Welche Klubs das sind - und warum sie kein Zertifikat erhalten haben.

Die Handball-Bundesliga vergibt das Jugendzertifikat an Profi-Klubs aus der Liqui Moly Handball-Bundesliga und der 2. Handball-Bundesliga. "Nach eingehender Prüfung durch den Zertifizierungsausschuss leisten diese Bundesligisten in ihren Leistungszentren einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der Leistungsstärke des deutschen Profihandballs", heißt es dazu von der HBL GmbH.

Insgesamt erhalten 16 von 18 Clubs der Liqui Moly Handball-Bundesliga das Jugendzertifikat 2024. Die HSG Wetzlar und der ThSV Eisenach bekommen demnach kein Zertifikat. Wie die HSG Wetzlar gegenüber handball-world mitteilte, habe man das Jugendzertifikat nicht beantragt.

Auch der ThSV Eisenach habe das Jugendzertifikat nicht beantragt. "Nach neuesten HBL-Kriterien müssen die Nachwuchsteams des beantragenden Vereins in der jeweils höchsten deutschen Spielklasse am Punktspielbetrieb teilnehmen. Das kann der ThSV Eisenach aktuell leider nicht und hat deshalb das Jugendzertifikat nicht beantragt", so der Verein.

In der 2. Handball-Bundesliga erfüllen nach Überprüfung durch die Handball-Bundesliga GmbH sechs von 18 Clubs die anspruchsvollen Anforderungen des Jugendzertifikates uneingeschränkt, dessen Kriterien in enger Zusammenarbeit mit den Proficlubs und dem Deutschen Handballbund seit 2007 kontinuierlich erhöht und weiterentwickelt worden sind.

„Auch der erfolgreiche Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-Euro macht sehr deutlich, wie entscheidend sehr gute Nachwuchsentwicklung für unseren Erfolg ist. Beinahe jeder Spieler des Kaders hat mindestens ein Leistungszentrum eines Clubs durchlaufen", so Mattes Rogowski, Geschäftsleitung Sport & Lizenzen der Handball-Bundesliga GmbH.

HBL-Lizenzierungskommission vergibt Jugendzertifikat

Er ergänzt: "Dies gilt insbesondere auch für die vier U21-Weltmeister, die sich eindrucksvoll in den A-Kader von Alfred Gislason gespielt haben." Ziel des bereits 2007 ins Leben gerufenen Gütesiegels sei "die Sicherung der qualitativen und kontinuierlichen Fort- und Weiterentwicklung von Talenten in den Profivereinen", so die HBL.

So würden durch HBL und Clubs für Nachwuchsspieler bestmögliche Voraussetzungen sichergestellt, "durch die junge Handballer sich idealerweise zu Leistungsträgern und Spitzenspielern in beiden nationalen Bundesligen sowie zu Nationalspielern entwickeln können", heißt es weiter.

Vergeben wird das Jugendzertifikat jährlich von der Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga. Die Grundlage für die Entscheidungen bilden die Stellungnahmen des Zertifizierungsausschusses. In diesem sind neben Frank Bohmann (Geschäftsführer Handball-Bundesliga GmbH) auch Jochen Beppler (Chef Bundestrainer Nachwuchs, DHB) und Mattes Rogowski (Geschäftsleitung Sport & Lizenzen, Handball-Bundesliga GmbH) vertreten.

Wetzlar und Eisenach fehlen

Liqui Moly Handball-Bundesliga Bergischer HC Frisch Auf Göppingen Füchse Berlin HBW Balingen-Weilstetten HC Erlangen HSV Hamburg MT Melsungen Rhein-Neckar Löwen SC DHfK Leipzig SC Magdeburg SG Flensburg-Handewitt TBV Lemgo Lippe THW Kiel TSV Hannover-Burgdorf TVB Stuttgart VfL Gummersbach

Sechs Zweitligisten bekommen Gütesiegel

2. Handball-Bundesliga GWD Minden HSC 2000 Coburg TSV Bayer Dormagen VfL Eintracht Hagen 1. VfL Potsdam TuSEM Essen (mit Bedingung) TuS N-Lübbecke

Antragsteller TuSEM Essen erhält das Gütesiegel unter einer Bedingung, die spätestens bis zum 31. Januar zu erfüllen ist. Erst nach erfolgreicher Erfüllung der gesetzten Bedingung, gilt das Jugendzertifikat als erteilt.