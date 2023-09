Zwei Glanztaten: Ginter trotzt dem Fehlerfestival

Weil sich der SC Freiburg selbst im Weg stand, war der 3:2-Erfolg zum Auftakt in die Europa League harte Arbeit. Matthias Ginter war in der Defensive der Einzige, der sich nicht zu Fehlern hinreißen ließ.

Überzeugte am Donnerstagabend in Piräus: Freiburgs Matthias Ginter (re.). picture alliance/dpa

Aus Piräus berichtet kicker-Reporter Moritz Kreilinger

Warnhinweise mit der Empfehlung zum Tragen eines Gehörschutzes wären im Stadion in Piräus sicher angebracht. Wenn die Kurve der Olympiakos-Anhänger ihre Schlachtrufe anstimmt und das ganze Stadion mitzieht, wird der ärztlich empfohlene Dezibel-Grenzwert problemlos gesprengt. Dem SC Freiburg schien am Donnerstagabend wie schon beim 3:0-Erfolg im Vorjahr etwas an der Gesundheit der Zuschauer zu liegen, denn über weite Strecken des Spiels verstummte das sonst so stimmgewaltige griechische Publikum wegen des Geschehens auf dem Rasen.

Die erste Spielhälfte bekommt die Überschrift Fehlerfestival. Vincenzo Grifo macht in der sechsten Minute den Anfang. Im eigenen Strafraum spielt er dem Gegner den Ball genau in den Fuß. Matthias Ginter rettet auf der Linie gegen Ayoub El Kaabi. Die Szene steht symbolisch für den 3:2-Erfolg. Denn Patzer leisteten sich beide Klubs am Fließband, Freiburg bügelte seine aber häufiger aus. "Man hat heute gemerkt, dass der Spirit gepasst hat. Auch wenn ein Fehler passiert ist, auch wenn mal was nicht funktioniert hat, haben wir alles reingeworfen und versucht, den Fehler wiedergutzumachen", beschreibt es Ginter.

Schimdts Gerechtigkeitsverständnis

Den größten Bock leistet sich nur drei Minuten darauf Nicolas Freire mit einem zu kurz geratenen Rückpass - Roland Sallai nutzt die Situation eiskalt aus zum Führungstreffer. Kenneth Schmidt scheint das geschenkte Tor mit seinem Gerechtigkeitsverständnis aber nur schwer in Einklang bringen zu können und schickt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die identische Einladung raus. Der Unterschied: Olympiakos nimmt diese nicht an.

"Es war ungewöhnlich, dass in der ersten Halbzeit drei solcher Fehler passieren, zwei auf unserer Seite. Ich kann mir das nicht genau erklären", rätselt Streich. Die Freiburger Hintermannschaft ist nach den neun Gegentoren gegen Stuttgart (0:5) und Dortmund (2:4) noch auf der Suche nach der gewohnten Stabilität. Während Philipp Lienhart diese noch abgeht, hat zumindest Ginter sein bisher bestes Spiel (kicker-Note 1,5) in dieser Saison gezeigt und die immer wieder wackelnde Abwehr zusammengehalten. Ausführliche Lobeshymnen auf einzelne Spieler gibt es von Streich nach Spielen nur selten zu hören. Mit drei Wörtern hat er zu später Stunde in Piräus aber alles gesagt: "Ginter, richtig gut!"

Ginter klärt ein zweites Mal vor der Linie

Der 29-Jährige strahlte Ruhe und Souveränität aus und präsentierte sich gedankenschnell. Bestes Beispiel: Beim Stand von 2:2 rettet er in der Schlussphase erneut auf der Linie hinter dem schon geschlagenen Torhüter Noah Atubolu. Erst nach Abschluss der Szene entscheidet der Referee doch auf Abseits. Allein Ginters Rückkehr zu alter Stärke reicht aber noch nicht aus, um im Bundesligaalltag wieder mit Sicherheit zu punkten. "Wir haben aktuell unsere Themen, gerade außen haben sie heute zu viele Flanken schlagen können, genauso die Standards. Ein Gegentor nach einer Ecke, das zieht sich ein bisschen durch die Saison. Wir sind alle gefordert, bis der Ball geklärt ist, unsere Gegenspieler so gut es geht zu verteidigen", betont Ginter.

Über Schmidts erwähnten Bock vor der Pause dürfte sich Atubolu im Nachhinein vielleicht sogar gefreut haben. Im Eins-gegen-eins bewahrte der zuletzt kritisierte Schlussmann die Nerven gegen Giorgos Masouras. "Den hält Noah überragend. Es ist extrem wichtig für ihn, dass er Möglichkeiten hatte, sich auszuzeichnen", sagt Streich. Die zuletzt immer wieder sichtbare Verunsicherung hat die neue Nummer 1 aber (noch) nicht ablegen können. Mehrfach ist er am Donnerstagabend im Glück: Konstantinos Fortounis überrascht ihn bei einer mit viel Effet direkt aufs Tor gezogenen Ecke. Die Latte rettet. Einmal rutscht ihm ein Rückpass unter dem Fuß durch und eine nicht ganz geglückte Faustabwehr nach eine Flanke hat ebenso keine Folgen.

Philipp erneut treffsicher

Im Breisgau läuft also weiter nicht alles rund, doch ein Rädchen greift nach und nach ins andere. Weit nach Mitternacht überwiegen in den Gesprächen in den Katakomben des Karaiskakis-Stadion bei allen Beteiligten die positiven Aspekte: Maximilian Philipp zeigte sich wie schon in der Bundesliga bei seinem SC-Comeback gegen Bremen erneut als treffsicherer Joker, Vincenzo Grifo ließ sich nicht von einer durchwachsenen Leistung aus der Ruhe bringen und blieb vom Elfmeterpunkt kaltschnäuzig - und der SC Freiburg hat jetzt vier von sechs Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Das Wissen, wenn auch mit etwas Glück beim formstarken griechischen Tabellenführer gewonnen zu haben, kann dem zuletzt angekratzten Selbstvertrauen einen Schub geben.

"In Piräus zu bestehen, hier bei diesem Publikum, das ist eine Leistung", resümiert Streich. In der Tat machte der Sport-Club in den Momenten den Unterschied, wo das Stadion gerade wieder aufbrauste und die Griechen ihre Chancen witterten. Zehn Minuten nach dem 1:1 traf Grifo, elf Minuten nach dem 2:2 Philipp.

Grifo bringt das Stadion zum Schweigen

Um zwei Uhr in der Nacht rauscht dann der Freiburger Mannschaftsbus samt Polizeieskorte durch die 160.000-Einwohnerstadt auf dem Weg zurück nach Athen. Zumindest nach dem Spiel zeigen sich die durchaus für gewalttätige Eskalationen bekannten Gastgeber als fairer Verlierer. Es bleibt ruhig. Während des Spiels kann von Fair-Play auf den Rängen nicht die Rede sein. Doch Grifo gibt die richtige Antwort, als er den Elfmeter trotz zahlreicher Laserpointer in seinem Gesicht verwandelt - und das Stadion zum Schweigen bringt.