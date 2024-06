Zwei Gesichter und drei Meister als Achse: Wie stark ist die Schweiz?

Im letzten Gruppenspiel fordert die Schweiz die DFB-Elf heraus. Ein Trio, das Erfahrung im deutschen Oberhaus aufweist, führt die Eidgenossen an. Der kommende Deutschland-Gegner in der Analyse.

Die Schweizer könnten sogar bei einer Niederlage Platz zwei in der Gruppe A verteidigen. IMAGO/Chai v.d. Laage

Die Form

Nach dem Sieg gegen Ungarn (3:1) und dem 1:1 gegen Schottland ist die Schweiz bereits so gut wie für das Achtelfinale qualifiziert. Selbst eine knappe Niederlage dürfte für die Nati schon zur Sicherung des zweiten Platzes reichen - Schottland müsste in der Tordifferenz sechs Treffer aufholen.

Durch die zwei ungeschlagenen EM-Spiele verloren die Schweizer nur eines ihrer vergangenen 16 Länderspiele: Vor dem 0:1 in der Qualifikation in Rumänien hatten sie das EM-Ticket aber schon gebucht. Allerdings trügt der Schein. Denn von den letzten sieben Qualifikationspartien in einer eher schwächeren Gruppe gewann die Schweiz nur die Begegnung mit Andorra (3:0).

Ansonsten musste sich die Elf von Murat Yakin zuletzt generell häufig mit Unentschieden zufriedengeben (acht in den vergangenen 16 Partien). Eine erneute Punkteteilung würde sie am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aber sicherlich zufriedenstellen.

Die Schlüsselspieler

In der Mannschaft, die mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus der Bundesliga gespickt ist, bilden drei Stammspieler von amtierenden Meistern eine starke zentrale Achse. Yann Sommer (Inter Mailand), Manuel Akanji (Manchester City) und Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) führen die Mannschaft an.

Kapitän Xhaka diktiert ähnlich wie Toni Kroos auf der Seite der DFB-Elf das Spiel. Sobald Gegner dem Denker und Lenker im Mittelfeld allerdings weniger Spielraum lassen, hakt es bei den Schweizern ein wenig. Dies verdeutlichten bereits die beiden bisherigen EM-Partien. Während er vor allem im dominanten ersten Durchgang gegen Ungarn viele Ballaktionen aufwies, ließen ihn die Schotten weniger zur Entfaltung kommen - Scott McTominay nahm ihn in Manndeckung (66 Ballaktionen hatte Xhaka gegen die "Bravehearts", 99 gegen Ungarn). Die Folge: Spielerisch überzeugten die Eidgenossen in ihrem Auftaktmatch mehr.

Granit Xhaka eröffnet das Spiel meist aus halblinker Position. opta

Die Stärken

Yakin reagierte auf die enttäuschenden Auftritte in der EM-Qualifikation mit einem Systemwechsel. Seit Ende November, der Niederlage gegen Rumänien, agiert seine Elf mit einer Dreierkette - allerdings mit unterschiedlichen Spielertypen auf den jeweiligen Außenseiten.

So interpretiert der gelernte zentrale Mittelfeldspieler Michel Aebischer auf der linken Seite seine Rolle deutlich offensiver als Rechtsverteidiger Silvan Widmer. Wenig verwunderlich läuft das Offensivspiel daher meist über die linke Seite: Mehr als die Hälfte der Chancen resultierte aus Angriffen über Aebischers Seite (10 von 18). Der Bologna-Profi trug sich gar schon zweimal in die Scorer-Liste ein.

Mehr als die Hälfte der Chancen kreierten die Eidgenossen über die linke Seite. opta

Neben der starken linken Seite überzeugt die Nati in den ersten 45 Minuten mit ihrer defensiven Stabilität. Alle elf Gegentore in der EM-Qualifikation kassierte sie erst nach Wiederanpfiff - lediglich Portugal und Frankreich blieben im ersten Durchgang ebenfalls gegentorlos.

Die Schwächen

Dies spiegelt aber zeitgleich auch die große Schwäche wider. Satte zehn Punkte verspielten die Eidgenossen in der Qualifikation im zweiten Durchgang nach Führung - so viele wie kein anderes Team. Mehr als die Hälfte ihrer Gegentore kassierten sie gar erst nach Anbruch der 82. Minute (sechs). Ein Dé­jà-vu gab es bei der EM-Endrunde aber noch nicht.

Xherdan Shaqiri traf gegen Schottland bei einer EM erstmals aus halblinker Position. opta

Einen weiteren Schwachpunkt konnte Yakin zuletzt mit taktischen Kniffen übertünchen. So ersetzte der Trainer seinen etatmäßigen Stammstürmer Breel Embolo, der nach seinem Kreuzbandriss und einer weiteren kleinen Blessur noch nicht bei 100 Prozent ist, im ersten EM-Spiel mit Kwadwo Duah und im zweiten mit Xherdan Shaqiri. Beide zahlten das Vertrauen mit je einem Treffer zurück. Shaqiri ist seit seinem Traumtor der einzige europäische Spieler, der bei jedem der letzten sechs großen internationalen Turniere traf (WM und EM seit 2014).

Falls Yakin nicht erneut das richtige Händchen beweist, könnte den Schweizern gegen Deutschland im letzten Drittel ein Knipser fehlen.