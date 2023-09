Zwei Gegner sind ein gutes Omen: Angenehme Conference-League-Lose für Frankfurt

Eintracht Frankfurt wird in der Conference-League-Gruppenphase in ganz unterschiedliche Richtungen reisen. Als Gruppenkopf ist die SGE allerdings Favorit.

Auf das Finale in Athen am 29. Mai kann sich Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger von 2022, schon mal ein Stück weit einstimmen. In PAOK Saloniki bekommt es die SGE in der Gruppenphase der Europa Conference League nämlich mit einem griechischen Gegner zu tun. In Gruppe G wurden außerdem HJK aus der finnischen Hauptstadt Helsinki gelost sowie der schottische Vertreter FC Aberdeen. Unter dem Strich eine eher angenehme Gruppe, in der die Mannschaft von Dino Toppmöller recht eindeutig Favorit ist.

Zum Thema Alle Gruppen im Überblick

An PAOK hat die Eintracht gute Erinnerungen. In der ersten Runde des Pokalsieger-Cups 1981/82 setzte sie sich nach zwei 2:0-Heimsiegen im Elfmeterschießen gegen die Griechen durch. Auf dem Weg zum EL-Sieg 2022 besiegten die Adlerträger in der Gruppenphase ebenfalls einen griechischen Gegner, Olympiakos Piräus mit 3:1 und 2:1.

Ein ähnlich gutes Omen: Am Anfang der Reise zum UEFA-Cup-Sieg 1980, dem ersten Europapokalsieg der Vereinsgeschichte, behauptete sich Frankfurt gegen das damals von Alex Ferguson trainierte Aberdeen (1:1, 1:0), das 1983 - im Finale gegen Real Madrid - den Europapokal der Pokalsieger gewinnen sollte.

Final-Botschafter Traianos Dellas, griechischer Europameister von 2004, und Mark Noble, Klublegende von Titelverteidiger West Ham United, losten außerdem die durchaus spannende Gruppe H aus, wo Fenerbahce Istanbul auf Ludogorez Rasgrad, den FC Nordsjaelland und Spartak Trnava trifft. Gruppe D mit Club Brügge, Bodö/Glimt, Besiktas Istanbul und dem FC Lugano hat es ebenfalls in sich. Premier-League-Klub Aston Villa, einer der Mitfavoriten, bekommt es in Gruppe E mit AZ Alkmaar, Legia Warschau und Zrinjski Mostar zu tun.

Die Gruppenphase der dritten Conference-League-Saison beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Europa League (15. und 22. Februar). Das Finale der ECL steigt dann - eine Woche nach dem Europa-League-Endspiel - am 29. Mai in Athen.