Zwei Gefühlswelten bei Rapp: "Haben einen höheren Anspruch an uns"

Dass Holstein Kiel in der Nachspielzeit zum Ausgleich gegen den VfL Osnabrück gekommen ist, stimmte Marcel Rapp zufrieden. Die 93 Minuten zuvor eher nicht.

Die Kieler haben eine holprige englische Woche hinter sich: Der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg folgte das Pokal-Aus gegen den 1. FC Magdeburg im Elfmeterschießen. Und auch am Samstag gegen den VfL Osnabrück sah es lange Zeit so aus, als würde die dritte Niederlage im dritten Spiel folgen, ehe Benedikt Pichler kurz vor Schluss für den Ausgleich und den Punktgewinn sorgte.

Marcel Rapp war anschließend zwiegespalten in seiner Analyse. Einerseits sei er "stolz und überglücklich, in der letzten Minute den Ausgleich zu erzielen, nachdem wir am Mittwoch 120 Minuten gegangen sind und einige Ausfälle zu verzeichnen hatten", wie er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte. Seine Spieler haben "immer weiter Gas gegeben und dran geglaubt. Ich mach das nicht daran fest, wie wir nach vorne spielen, sondern wie wir auch kurz vor Schluss nach hinten sprinten, um Bälle zu gewinnen und die Chance auf den Ausgleich zu haben". Diese Chance haben die Kieler genutzt: Pichlers Schuss ins Glück gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Rapp: "Wir haben nicht immer die beste Option gewählt"

Zuvor allerdings war Rapp nicht wirklich zufrieden: "Die andere Gefühlswelt ist das Spiel an sich: Wir hatten ein bisschen mehr Spielkontrolle, haben nicht viel zugelassen mit Ausnahme der Standards, aber wir haben aus dem Spiel heraus zu wenige Chancen kreiert, um hier als Sieger vom Platz zu gehen." Zwar habe Kiel den Gegner unter Druck setzen und ihn zu langen Bällen zwingen wollen. "Das hat ganz gut geklappt", so Rapp. Aber: "Wir haben nicht immer die beste Option gewählt. Der Übertrag aufs letzte Drittel war nicht so gut."

In der ersten Hälfte kam es auf beiden Seiten nur selten zu Abschlüssen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das, zunächst mit dem besseren Ende für Osnabrück, das durch Dave Gnaase in Führung ging (55.). "Da haben wir einen höheren Anspruch an uns", resümierte Rapp. "Am Ende müssen wir zufrieden damit sein, dass wir den Ausgleichstreffer machen und die Woche mit einem Punkt abschließen."

Eine englische Woche steht den Kielern nun nicht bevor, dafür der nächste unangenehme Gegner: Am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die Störche den Hamburger SV.