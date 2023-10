Zwei ganz enge Finals: Demmel und Flohé holen DM-Titel im Lead

Martina Demmel und Yannick Flohé holten sich am Sonntagabend den deutschen Meistertitel im Lead.

Bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Augsburg war neben den stark überhängenden Wänden vor allem die kühle Temperatur eine Herausforderung, auch wenn niedrigere Temperaturen den Sportkletterern prinzipiell lieber sind als große Hitze. Dennoch mussten sich die jeweils acht Finalisten bei den Damen und Herren auf die gerade mal neun Grad einstellen.

Demmel triumphiert - Dörffels überraschender Abflug

Bei der Damenkonkurrenz, die ohne Titelverteidigerin Hanah Meul auskommen musste, war die Entscheidung um den Titel eine sehr enge Kiste, denn das beste Halbfinale-Duo bestehend aus Martina Demmel und Lucia Dörffel überwand die entscheidende Passage der Finalroute bei Griff 43+, so dass das Erreichen des Topgriffes über Platz eins und zwei entscheiden sollte.

Die 21-jährige Demmel kam diesem letzten Griff sehr nahe und flog mit einer Wertung von 55 aus der Wand. Damit war die in dieser Saison beste Leadkletterin des DAV davon abhängig, was die Chemnitzerin Dörffel nachlegen würde. Die Passage an Griff 43+ überwand die 23-Jährige müheloser als Demmel, doch dann rutschte sie überraschend bei Griff 54 weg und musste sich mit Platz zwei begnügen.

Titelverteidiger Nagel muss Flohé knapp den Vortritt lassen

Bei den Herren war das Finale ein Zweikampf zwischen Titelverteidiger Yannick Nagel aus Mannheim und dem international erfahrenen Yannick Flohé. Im Gegensatz zu allen anderen Finalisten überwanden beide die Schlüsselstellen in der Route, so dass alle darauf warteten, wer von den beiden den Topgriff erreichen würde: Antwort: keiner. Sowohl Nagel als auch Flohé berührten zwar den letzten Griff, doch festhalten konnten sie ihn nicht.

Somit beendeten beide die Finalroute mit der Wertung 49+, da jedoch Flohé als Bester des Halbfinales antrat, holte er sich den deutschen Meistertitel zurück.

Endergebnis Lead, Herren

1. Yannick Flohé (DAV Aachen)

2. Yannick Nagel (DAV Mannheim)

3. Finn Altemöller (DAV Rheinland-Köln)

Endergebnis Lead, Damen

1. Martina Demmel (DAV Allgäu-Kempten)

2. Lucia Dörffel (DAV Chemnitz)

3. Emma Bernhard (DAV Frankfurt/Main)

