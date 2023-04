Zwei Freiburger Gelbsperren: Offensiv könnte es schwierig werden

Christian Streich muss gegen Schalke die wegen einer Gelbsperre verhinderten Roland Sallai und Maximilian Eggestein ersetzen - und eventuell erneut Michael Gregoritsch. Dann sähe die offensive Auswahl nicht besonders rosig aus.

Im zentralen Mittelfeld scheint die Lage klar. Yannik Keitel ist der erste Anwärter auf Eggesteins Posten neben Nicolas Höfler, spielte zuletzt allerdings kaum. Seit Keitels letztem längerem Auftritt am 9. März im Hinspiel bei Juventus Turin, kamen nur noch zwei Kurzeinsätze in der Liga gegen Hoffenheim und in Mainz dazu.

In den jüngsten vier Pflichtspielen kam Keitel gar nicht zum Einsatz, weil Eggestein jeweils durchspielte. Nun dürfte der U-21-Nationalspieler aber sein erstes Startelfmandat seit dem 3:1 gegen Augsburg Ende Januar bekommen - sofern er fit bleibt. Jede andere Lösung käme überraschend.

Offener ist die Lage in der Offensive. Sallai überzeugte in Bremen als Teil einer variablen Doppelspitze an der Seite von Lucas Höler - auch, weil der meist im Sturm gesetzte Gregoritsch mit Sprunggelenksproblemen ausfiel.

Reicht die Zeit bis zum sonntäglichen Duell mit Schalke für den österreichischen Nationalspieler? Offen. Am Mittwoch trainierte Gregoritsch wie Manuel Gulde, der sich von eineinhalb Wochen gegen die Bayern eine Muskelverletzung zugezogen hat, nur individuell.

Fehlt Gregoritsch erneut, wäre Woo-Yeong Jeong ein Anwärter für die zweite Stelle im Angriffszentrum des 4-4-2, respektive für die Zehn in einem 4-2-3-1. Der Südkoreaner konnte zuletzt aber gar nicht überzeugen, letztmals startete er Anfang Februar im Pokal in Sandhausen (kicker-Note 4,5).

Petersen: Noch kein Startelfeinsatz in dieser Bundesliga-Saison

Und Nils Petersen? Der Bundesliga-Jokerkönig, der am Saisonende seine Karriere beendet, stand diese Saison bei 23 Einsätzen in der Liga noch nie in der Anfangsformation, durfte in der Phase bis zur WM-Pause einmal im Pokal und dreimal in der Europa League beginnen. Für Petersen, der im Strafraum nach wie vor exzellente Abschlussqualitäten mitbringt, sind die intensiven Aufgaben im Pressing und Gegenpressing über einen längeren Zeitraum eine Herausforderung, besonders in einem sicher umkämpften Duell mit Abstiegskandidat Schalke.

Bliebe neben den wohl gesetzten Höler, Vincenzo Grifo und Ritsu Doan nominell nur noch Noah Weißhaupt aus dem Kreis der Offensivkräfte. Der dynamische U-21-Nationalspieler ist allerdings auf der linken Außenbahn zu Hause, dort Back-up von Grifo. Den mit guten Eins-gegen-eins-Fähigkeiten ausgestatteten Weißhaupt als hängende Spitze auszuprobieren, wäre zumindest ein spannendes Experiment.

Eventuell sind jedoch all diese Fragen obsolet. Falls Gregoritsch spielen kann - oder Streich auf ein 3-4-3 umstellt.