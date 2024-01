Zwei Extra-Runden: Deutsche in Mixed-Staffel nur Achte

Gleich zwei Strafrunden muss das deutsche Quartett drehen. Mit dem Podest wird es somit nichts. Es siegen wieder mal die Norweger.

Musste zweimal in die Strafrunde: Benedikt Doll. IMAGO/GEPA pictures

Die deutschen Biathleten haben bei der WM-Generalprobe im italienischen Antholz ihren dritten Podestplatz klar verfehlt. Beim Sieg von Weltmeister Norwegen in der Mixed-Staffel mussten sich Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Johannes Kühn und Benedikt Doll am Samstag mit Platz acht begnügen, nachdem zuvor Vanessa Voigt und Justus Strelow in der Single-Mixed triumphiert hatten.

Vor 22.000 Zuschauern in der Südtirol Arena musste das Quartett des Deutschen Skiverbandes durch Kühn sowie Doll zweimal in die Strafrunde und brauchte zusätzlich zwölf Nachlader. Zweiter wurde beim Heim-Weltcup Italien vor Schweden.

Damit geht das Warten auf einen weiteren Mixed-Erfolg mit dem Team weiter. Zuletzt triumphierte Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2017 in Hochfilzen. Beim ersten Saisonrennen in dieser Disziplin war das DSV-Team im schwedischen Östersund auf dem vierten Platz gelandet.

Hettich-Walz stürzt

Für Hettich-Walz begann das Rennen mit einem Sturz. "Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand über den Ski gefahren ist oder ich einen Stock zwischen die Beine bekommen habe", sagte sie zu dem Vorfall. Schneider übernahm von ihr als Vierte, fiel jedoch auf den sechsten Rang zurück.

Die Aufholjagd in Richtung Podest gelang Kühn, der am Donnerstag im Einzel Dritter geworden war und mit einem Rückstand von 51,4 Sekunden ins Rennen ging, nicht. Stattdessen musste der Bayer eine Extra-Runde drehen. "Ich bin nicht zufrieden, ich habe keinen guten Job gemacht. Stehend war es verdammt schwierig, das war nicht gut genug", sagte Kühn.

Auch dem zweimaligen Sprintsieger Doll erging es nicht besser, er musste im Liegendanschlag in die Strafrunde. Der 33-Jährige kam in den letzten Rennen überhaupt nicht mehr am Schießstand zurecht.

Das Ergebnis im Überblick