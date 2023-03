Zwei dreifache Sonntage: DFB terminiert Spieltage 30 bis 34

Zum voraussichtlich vorletzten Mal in dieser Drittliga-Saison hat der DFB zeitgenaue Ansetzungen bekanntgegeben. Am Ostersonntag wird dreimal gespielt, am 1. Mai gar nicht.

Ambitionierte Verfolger: Der VfL Osnabrück (links Ba-Muaka Simakala) und Dynamo Dresden (in der Mitte Paul Will und rechts Claudio Kammerknecht) treffen sonntags aufeinander. IMAGO/eu-images

Dass der VfL Osnabrück und Dynamo Dresden sowie der 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim am 30. Spieltag sonntags gegeneinander spielen, liegt laut DFB-Mitteilung an "Vorgaben der zuständigen Sicherheitsbehörden" - ohne dabei ins Detail zu gehen. Ähnliches gelte für die innerbayrische Montagspartie zwischen dem FC Ingolstadt und 1860 München. Zuvor eröffnen die Kellerkinder aus Bayreuth und Meppen am Freitagabend das Drittliga-Wochenende.

An den beiden darauffolgenden Spieltagen hat Viktoria Köln jeweils das Montagslos gezogen. Am Ostermontag (10. April) müssen die Kölner nach Elversberg, eine Woche später (17. April) kommt der MSV Duisburg zum Flutlichtspiel vorbei. Der Ostersonntag ist dreifach besetzt, weil am Karfreitag kein Profifußball in Deutschland stattfindet.

Saarbrücken gegen 1860 am Sonntag

Abermals drei Sonntagsspiele hat der 34. Spieltag zu bieten. Weil am 1. Mai, dem Montag danach, die Kapazitäten der Sicherheitskräfte fast schon traditionell woanders benötigt werden, rutscht das Montagsspiel in diesem Fall auf Sonntag. Am 30. April empfängt somit Osnabrück Zwickau ab 13 Uhr, Saarbrücken 1860 München ab 14 Uhr, während Oldenburg bei Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen um 15 Uhr zu Gast ist.

Ende März will der DFB die restlichen Spieltage 35 bis 38 zeitgenau ansetzen.

