"Zwei, drei Tage ein bisschen schmerzhaft": Terzic gibt Entwarnung bei Süle

Mit einem 6:1-Erfolg beim Regionalligisten TSV Schott Mainz im DFB-Pokal startete Borussia Dortmund erfolgreich in die Saison 2023/24. Für einen Wermutstropfen sorgte indes die mögliche Verletzung eines Schlüsselspielers.

Es lief die 27. Minute in der Arena des Mainzer Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, als sich Niklas Süle nach einem harmlos anmutenden Laufduell, in dem der Abwehrspieler leicht angerempelt wurde, sich plötzlich an den Rücken fasste und offenbar deutlich Schmerzen verspürte. Denn Süle ging anschließend sogar mehrfach in die Knie, ehe er kurz behandelt wurde und dann langsam vom Feld ging. Nico Schlotterbeck kam früh ins Spiel.

Terzic über Süle: "Rücken hat etwas zugemacht"

"Niki ist angedribbelt und hat dann von hinten einen Stoß in den Rücken bekommen. Dadurch hat der Rücken etwas zugemacht", meinte Edin Terzic nach der Partie. "Er hat signalisiert, dass er weitermachen könnte. Aber wir wollten kein Risiko eingehen", erklärte der Borussia-Coach, dass der Wechsel vor allen Dingen eine Vorsichtsmaßnahme war.

Den Einsatz von Süle beim Bundesliga-Auftakt am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln schloss Terzic keineswegs aus. Die Blessur sei "zwei, drei Tage ein bisschen schmerzhaft, dann müsste das wieder gehen", hofft der 40-Jährige.

Selbst, wenn Süle über eine verletzungsbedingte Pause herumkommen sollte, wird Dortmund auf dem Transfermarkt auf der Innenverteidigerposition wohl dennoch tätig werden. Denn am Freitag verlieh der BVB Soumaila Coulibaly nach Antwerpen.

Geschenk an verletzten Schott-Akteur Gansmann

Noch vor dem Spiel hatten die Dortmunder Schott-Spieler Johannes Gansmann, der sich im Auftaktspiel der Mainzer in der Regionalliga Südwest bereits in den Anfangsminuten einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, und daher in der besonderen Partie für den Viertligisten nicht mitwirken konnte, ein Geschenk bereitet: Er erhielt von Dortmunder Co-Trainer Sebastian Geppert ein vom kompletten BVB-Team signiertes Trikot der Borussia.

"Es war eine tolle Geste des BVB, ein kleines Pflaster auf die Wunde", freute sich Gansmann bei "Sky". "Auch wenn es natürlich bitter ist, habe ich mich trotzdem gefreut", so der 26-Jährige weiter.