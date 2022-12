Zwei DFB-Serien, die nicht nur Neuer nerven

Seit elf WM- und EM-Spielen hat die deutsche Nationalelf nicht mehr zu null gespielt. Ein anderer Negativlauf ist sogar noch bedenklicher.

Als Manuel Neuer am 26. Juni 2016 das Stade Pierre Mauroy in Lille verließ, konnte er es noch nicht ahnen. Doch gerade hatte er ein Erlebnis, das ihm auf Jahre im Trikot der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr vergönnt sein sollte: Er hatte doch tatsächlich bei einem Turnierspiel kein Gegentor kassiert.

Angeführt von Julian Draxler (kicker-Note 1,5) bezwang die DFB-Auswahl damals im EM-Achtelfinale die Slowakei mit 3:0. In den elf EM- und WM-Spielen, die für sie bis heute folgten, kassierte sie immer mindestens ein Tor - wobei jeweils Neuer das Tor hütete, den schon bei Siegen nervt, wenn der Gegner trifft.

Doch das ist noch nicht alles: In den letzten zehn Länderspielen bei großen Turnieren geriet Deutschland außerdem stets in Rückstand. Beim Triumph über Italien (6:5 i.E.), der dem Slowakei-Spiel in Frankreich folgte, hatte noch Mesut Özil für das Führungstor gesorgt, das Leonardo Bonucci vom Elfmeterpunkt ausglich. Doch danach ging keine deutsche Elf mehr bei einer EM oder WM in Front.

Seit zehn Turnierspielen gerät die DFB-Elf stets in Rückstand

Bei der EM 2016 folgte noch das Halbfinale gegen Frankreich (0:2), bei der WM 2018 in Russland dann die Gruppenspiele gegen Mexiko (0:1), Schweden (2:1 nach 0:1-Rückstand) und Südkorea (0:2). Drei Jahre später wurde es nicht besser: Beim kontinentalen EM-Turnier 2021 schied das Team von Bundestrainer Joachim Löw nach dem 0:1 gegen Frankreich, dem 4:2 gegen Portugal (nach 0:1-Rückstand) und dem 2:2 gegen Ungarn (nach 0:1- und 1:2-Rückstand) in der Gruppenphase im folgenden Achtelfinale mit 0:2 gegen England aus.

Bei der WM 2022 in Katar schließlich ging dieser doppelte Negativlauf auch unter Löw-Nachfolger Hansi Flick ungebrochen weiter. Sowohl gegen Japan (1:2) als auch gegen Spanien (1:1) musste Deutschland nicht nur mindestens ein Gegentor, sondern jeweils auch den Rückstand hinnehmen. Gelingt gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die DFB-Elf zum Siegen verdammt ist, um noch das Achtelfinale zu erreichen, in beiderlei Hinsicht die Wende?

Costa Ricas einzigen WM-Schuss aufs Tor "hätte Manu mit der Mütze gefangen"

Costa Rica schoss bei der WM erst einmal aufs Tor - und traf damit vier Tage nach dem 0:7 gegen Spanien zum 1:0-Sieg gegen Japan, wobei Toni Kroos kommentierte, "Manu", also Neuer, hätte Keysher Fullers Abschluss "mit der Mütze gefangen". Eine Offensivmacht kommt also nicht gerade auf die deutsche Mannschaft zu.

Insgesamt spielte Deutschland seit dem Slowakei-Spiel nur in 28 von 83 Länderspielen zu null, darunter in den elf Auftritten 2022 ausschließlich in den Testspielen gegen Israel (2:0) und im Oman (1:0). Andererseits: Ohne felsenfeste Defensive lassen sich sogar Titel gewinnen, das lehrt zumindest die jüngere EM- und WM-Geschichte. Hatte Deutschland auf dem Weg zum WM-Triumph 2014 noch lediglich vier Gegentore hinnehmen müssen, waren es bei Portugal 2016 satte sieben, bei Frankreich 2018 und Italien 2021 jeweils sechs.