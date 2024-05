Zwei Deutschland-Legionäre, ein Europa-League-Sieger: Albaniens EM-Aufgebot

Als frischgebackener Europa-League-Sieger geht Berat Djimsiti mit Albanien in die EM. In der Hammergruppe B wird der Verteidiger sicherlich gefordert werden.

Bei der Auslosung der EM-Gruppenphase erwischte Albanien eine Hammergruppe: Die Rot-Schwarzen treffen in der Gruppe B auf Titelverteidiger Italien, Spanien sowie Kroatien. Nun steht auch fest, welcher Kader die schweren Aufgaben angeht. Trainer Sylvinho nominierte 27 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot.

Darunter befinden sich vier Torhüter: Einer aus dem Quartett ist ein Deutschland-Legionär. Simon Simoni hütete in der abgelaufenen Saison 14-mal das Tor von Eintracht Frankfurt II. Zum Bundesliga-Kader der Adlerträger gehörte Simoni ein einziges Mal: Beim 1:1 gegen Bochum im Februar nahm er auf der Bank Platz.

Auf Abstieg mit Darmstadt folgt für Gjasula die EM

Deutlich mehr Erfahrung weist der zweite Deutschland-Legionär auf. Darmstadts Routinier Klaus Gjasula (34) kommt bereits auf 51 Bundesliga- und 79 Zweitliga-Partien. Anders als Gjasula, der mit den Lilien aus der Bundesliga abstieg, geht Verteidiger Berat Djimsiti mit einem Erfolgserlebnis in die Europameisterschaft. Der 31-Jährige gewann am vergangenen Mittwoch mit Atalanta Bergamo die Europa League - außer im sportlich nicht mehr relevanten letzten Gruppenspiel stand der Kapitän der Bergamasken in jedem Spiel des Wettbewerbs in der Startelf.