Zwei Deutsche und acht Finalisten: Die kicker-Elf der CL-Saison 2022/23

Natürlich finden sich in der kicker-Elf zur Champions-League-Saison 2022/23 viele Profis, die bis zum Finale auf dem Platz standen. Neben den Profis von Inter und ManCity mischen nur zwei weitere Mannschaften mit.

Zwei Klubs ohne Finalteilnahme schafften es in die kicker-Elf der CL-Saison 2022/23, über Erling Haaland musste man nicht diskutieren. Getty Images (3)

Die Bundesliga war in der Königsklasse diese Saison erstmals mit fünf Mannschaften angetreten, weil sich Eintracht Frankfurt sensationell als Europa-League-Sieger zu den vier über die Liga qualifizierten Teams gesellte.

Am weitesten kam der FC Bayern (Viertelfinal-Aus gegen ManCity), der sich immerhin brüsten kann, den Finalisten Inter Mailand in der Gruppenphase zweimal mit 2:0 besiegt zu haben. Doch in der Saison-Auswahl zur diesjährigen Champions League schaffte es weder ein Münchner noch ein Profi von Borussia Dortmund, RB Leipzigs oder Bayer Leverkusen.

Dennoch finden sich zwei deutsche Mittelfeldspieler in der besten Elf wider - Toni Kroos von Real Madrid und Ilkay Gündogan, der als Kapitän der Skyblues erstmals den Henkelpott hochheben durfte und nicht ein drittes Mal an ihm vorbeilaufen musste wie 2013 mit dem BVB und 2021 mit City.

bst

Die kicker-Elf der Champions 2022/23