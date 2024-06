Zwei deutsche Teams als Gegner: So bereitet sich Wisla Plock vor

Der polnische Double-Sieger Wisla Plock wird in der Saisonvorbereitung gegen zwei deutsche Teams spielen.

Miha Zarabec (mit Ball) und Co. werden in der Vorbereitung gegen Erlangen und Leipzig spielen. IMAGO/NurPhoto

Am 23. Juli wird Wisla Plock in die Saisonvorbereitung starten. Der Handball-Meister und Pokalsieger Polens hat auch einige Testspiel-Termine veröffentlicht: So wird das Team von Trainer Xavi Sabate Ende August gegen zwei Teams aus der Handball-Bundesliga spielen.

Am 23. August steht ein Freundschaftsspiel gegen den HC Erlangen und dessen neuen Cheftrainer Johannes Sellin an. Einen Tag später folgt das Duell gegen den SC DHfK Leipzig. Zuvor werden Miha Zarabec und Co. gegen den Liga-Konkurrenten Piotrkowianin Piotrkow Trybunalski testen (9. August). Am 17. August steht unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine weitere Partie gegen einen Liga-Konkurrenten an: Gegen Energa MKS Kalisz. Fest steht auch: Im polnischen Supercup trifft Plock dann am 7. September auf den Erzrivalen, auf Industria Kielce um den deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff.

Termine Saisonvorbereitung Wisla Plock

23. Juli: Trainingsstart

9. August: Testspiel gegen Piotrkowianin Piotrkow Trybunalski

17. August: Testspiel gegen Energa MKS Kalisz (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

23. August: Testspiel gegen den HC Erlangen

24. August: Testspiel gegen den SC DHfK Leipzig

Kielce mit Generalprobe in Deutschland