Zwei Deutsche im Viertelfinale: Struff folgt Altmaier

Alexander Zverev ist gegen Carlos Alcaraz unter die Räder gekommen, zwei andere Deutsche sorgen aber für Schlagzeilen in Madrid. Jan-Lennard Struff folgte Daniel Altmaier nach einem harten Kampf ins Viertelfinale.

Es war wieder einmal eine ziemliche Achterbahnfahrt, die Struff hinlegte. Im Achtelfinale traf der als Lucky Loser beim Masters in Madrid gestartete Deutsche auf den Argentinier Pedro Cachin, aktuell die Nummer 67 der Welt.

Die beiden lieferten sich im spanischen Sand ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, aus dem Struff im ersten Satz hauchzart als Sieger im Tiebreak hervorging (9:7). Im zweiten Durchgang war es ein ähnliches Bild, am Ende hatte der Deutsche sogar einen Matchball, konnte diesen aber nicht verwerten und musste erneut in den Tiebreak, wo er gegen den Argentinier diesmal mit 7:9 das Nachsehen hatte.

"Habe es geschafft, ihn wegzubeißen"

Es musste also der Entscheidungssatz her - und hier behielt der 33-Jährige letztlich die Oberhand, nahm Cachin im richtigen Moment den Aufschlag ab und entschied den Satz nach über zwei Stunden Spielzeit mit 6:3 für sich. "Ich habe es geschafft, ihn wegzubeißen. Ich bin sehr glücklich, es war eine gute Energieleistung", resümierte der Warsteiner am "Sky"-Mikrofon in der spanischen Nacht.

Damit schaffte er gemeinsam mit Daniel Altmaier, der einige Stunden zuvor einen klaren Zweisatzsieg gegen Jaume Munar (6:3, 6:0) feiern konnte, Historisches: Erstmals seit 1994 sind wieder zwei Deutsche bei dem Masters-Turnier in Madrid im Viertelfinale. Damals hießen die Protagonisten noch Michael Stich und Boris Becker.

Altmaier trifft auf Coric - Struff gegen Tsitsipas?

Beinahe hätte es sogar drei Deutsche unter den besten Acht gegeben, Alexander Zverev war gegen Carlos Alcaraz letztlich jedoch ohne Chance (1:6, 2:6).

Während Daniel Altmaier bereits am Mittwochabend auf den Kroaten Borna Coric trifft, kann sich Struff regenerieren. Er duelliert sich dann am Donnerstag mit Stefanos Tsitsipas oder Bernabe Zapata Miralles.