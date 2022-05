Zwei brisante Abschiede und Gündogan-Rückkehr: Bewegte Tage beim 1. SC Feucht

Ruhe herrscht beim 1. SC Feucht derzeit nur in der Tabelle. Auf allen anderen Ebenen ist bei den Mittelfranken einiges in Bewegung. So auch bei Toptorschütze Stephan König, der kürzlich in der Bayernliga auf den Schiedsrichter losgegangen war und dessen Abgang eine große Lücke reißen wird.

Die sportliche Momentaufnahme könnte beim 1. SC Feucht ein kaum beruhigenderes Bild zeichnen: Platz neun in der Bayernliga Nord. Während andere Teams sich in zuspitzende Auf- und Abstiegskämpfe stürzen, kann der Klub vor den Toren Nürnbergs seine Zukunft intensiv planen.

Und diesbezüglich ist einiges in Aufruhr: Mit Manfred Kreuzer geht der Manager. Doch wer die letzten Jahrzehnte der Feuchter verfolgt hat, der kann beim profanen Begriff Manager nur müde lächeln, denn Kreuzer war weitaus mehr als das. Der heute 75-Jährige prägte den Sportclub seit mehr als 30 Jahren, investierte als Unternehmer viel Geld in den Verein und war dort im Vorstand lange der starke Mann.

Die sportliche Krönung seiner Amtsjahre war sicherlich im Jahr 2003 der Aufstieg in die damals drittklassige Regionalliga Süd, in der man sich zwei Jahre mit Talenten wie dem späteren Nationalspieler Roberto Hilbert oder dem im weiteren Karriereverlauf beim SV Wehen Wiesbaden zu Heldenstatus gekommenen Alf Mintzel wacker schlug, gegen die heutigen Bundesligisten FC Augsburg und TSG Hoffenheim Heimsiege feierte, ehe eine finanzielle Schieflage den Sturz bis in die Bezirksoberliga Mittelfranken (siebte Liga) einläutete. All dies lief nicht ohne Nebengeräusche ab, doch Kreuzer blieb seinem Herzensklub immer gewogen, in den vergangenen drei Jahren in zweiter Reihe als Manager. Bei dieser Aufgabe tritt ab kommenden Sommer seine laut Verein "rechte Hand" Michael Schmidt die Nachfolge an.

Attacke gegen den Schiedsrichter

Auch für seinen besten Torschützen braucht der Sportclub einen Ersatz: Stephan König wird sich zum Saisonende nach sechs Jahren bei den Feuchtern aus privaten Gründen nach Niederbayern verabschieden. Seinen bisher 15 Saisontoren wird er keines mehr hinzufügen können, da er am 26. April im Auswärtsspiel bei Bayern Hof kurz vor Schluss in einem Moment vollkommener Unbeherrschtheit dem Schiedsrichter einen heftigen Rempler verpasst und dafür natürlich Rot gesehen hat. Nach Informationen der "Nürnberger Nachrichten" will ihn der Verband für sechs Monate sperren, zwei davon könnten zur Bewährung ausgesetzt werden. König, der schon Sekundenbruchteile nach seiner Aktion über sich selbst erschrocken wirkte, gab sich gegenüber der Zeitung einsichtig: "Das war sehr dumm von mir und es tut mir wahnsinnig leid."

In den letzten vier Saisonspielen wird der SCF Königs Fehlen aufgrund der Tabellensitutation verschmerzen können, wenngleich sich alle Beteiligten einen würdigeren Abschied gewünscht hätten. Für die kommende Spielzeit reißt sein Fehlen aber eine große Lücke. Diese zu füllen, das wird auch eine Aufgabe für Serdal Gündogan werden. Der 43-Jährige verlässt den Landesligisten SG Quelle Fürth - ebenfalls ein Klub mit Vergangenheit in der drittklassigen Regionalliga -, um Trainer in Feucht zu werden. Gündogan wird dem bisherigen Chefcoach Florian Schlicker als Teil eines gleichberechtigen Trainerduos zur Seite gestellt. Eine Kombination, die funktionieren könnte, denn Schlicker und Gündogan kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim SV Seligenporten, als Gündogan der Co-Trainer Schlickers war, davon überwiegend in der Regionalliga.