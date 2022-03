Zwei besonders knifflige Fälle für Klauß

Vor dem Spiel gegen Hannover 96 plagen Club-Trainer Robert Klauß zwei Fragen. Einerseits ist zu klären, wer nach der Rückkehr von Enrico Valentini spielen darf: Der Kapitän oder der überzeugend aufspielende Fischer? Andererseits steht zur Debatte, wer den Gelb-gesperrten Tempelmann ersetzen kann.

Drei Siege in Folge, eine volle "Kapelle" im Training, ein heißer Konkurrenzkampf und viele schwierige Personalentscheidungen, die dem Trainer Robert Klauß laut seiner Aussage "wehtun werden" - die Voraussetzungen des FCN für die Auswärtspartie am Sonntag in Hannover könnten wahrlich schlechter sein.

Doch der Reihe nach: Innenverteidiger Christoph Schindler kann ohne jede Einschränkung in die Kopfballduelle gehen. Warum dies dem Trainer eine besondere Erwähnung wert ist, hängt mit dem Nasenbruch zusammen, den sich Schindler beim 2:1 über den HSV zugezogen hatte - beziehungsweise mit der Carbonmaske, die der 31-Jährige zu Wochenmitte verpasst bekam. Nach zwei Einheiten mit dem ungewohnten Schutz lautet das Ergebnis: sitzt, passt und, vor allem, stört nicht. Somit steht Schindlers Einsatz bei 96 nichts im Wege.

Letzteres trifft beim FCN auf fast alle Akteure zu, mit Ausnahme des Gelb-gesperrten Lino Tempelmann, des Langzeit-Rekonvaleszenten Felix Lohkemper und eventuell des Sturmtalents Dennis Borkowski zu, der im Training umgeknickt ist. Dies bedeutet, dass das Gerangel groß ist, allein um ein Ticket für den Spieltagskader zu ergattern. Und weil der Trainer eine durchweg gute, konzentrierte Trainingswoche seiner Spieler gesehen hat, wird schon das Nominieren des Aufgebots an sich Klauß und seinem Stab einiges an Kopfzerbrechen bereiten. "Ich weiß, dass ich da einige enttäuschen werde", so Klauß, dem diese Qual der Wahl dennoch um einiges lieber sein dürfte als eine Wahl mangels Alternativen ohne Grübeln.

Valentini oder Fischer - Wer darf von Beginn an ran?

Nicht minder knifflig wird’s, die Startformation zu benennen, wobei es da "nur" um zwei Positionen geht: Rechts hinten meldet sich Kapitän Enrico Valentini nach zwei wegen einer Corona-Quarantäne verpassten Spiele zurück, und in der defensiven Zentrale des Mittelfelds ist in der Doppelsechs der Platz neben Fabian Nürnberger aufgrund Tempelmanns Sperre vakant.

Das Knifflige sieht im Detail wie folgt aus. Rechts hinten hat der im Sommer geholte junge Defensivallrounder Kilian Fischer (21) den 33-jährigen Kapitän beim 2:0 in Rostock erst ordentlich und dann gegen den HSV stark vertreten - und zwar auf die Defensive wie die Offensive gesehen so stark, dass es eigentlich kein Grund gibt, ihn auf die Bank zu setzen. Andererseits war Valentini vor seiner Zwangspause auf der rechten Seite auch gut unterwegs, beim 2:0 gegen Regensburg, dem letzten Spiel vor seiner Zwangspause, war er einer der besten Feldspieler auf dem Platz. Und, nicht zu vergessen, sein großer Stellenwert für die Mannschaft abseits vom Blocken oder Initiieren von Angriffen - oder ums mit den Worten seines "Konkurrenten" Fischer: "Er ist unser Kapitän und für uns auf dem Platz ganz wichtig." Somit hätte er auch kein Problem damit, beziehungsweise Verständnis dafür, wenn er am Sonntag den Anpfiff von der Bank aus erlebt. Davon dürfte sich Klauß jedoch nicht leiten lassen, er hat zu entscheiden, was dem FCN gegen Hannover besser zu Gesicht steht: die jugendliche, größere Dynamik Fischers, oder Valentinis Routine, gepaart mit seinem Einfluss aufs Team?

Auch im Mittelfeld hat Klauß die Qual der Wahl

Die Frage nach dem Tempelmann-Ersatz ist ein Stück weit gleichlautend: Hier Tom Krauß, der 20-jährige, aggressive und dynamische Abräumer, dort Johannes Geiß, der 28-jährige, ballsichere und mit einem guten Blick für den Raum ausgestattete Stratege. Was beide gemein haben: Dieses Jahr ist bisher noch nicht das ihre gewesen, sie befinden sie sich auf der Suche nach der Bestform.

Was die Defensivarbeit anbelangt, kann dennoch jeder der beiden Tempelmann auf seine Art ersetzen, sofern die mannschaftliche Ordnung so passt wie in den vergangenen drei Spielen. Anders sieht es bei den dynamischen, raumgreifenden Vorstößen des Gesperrten aus: Sie sind nicht gänzlich eins-zu-eins zu kompensieren und werden folglich ein Stück weit fehlen. Entscheidend? Nicht zwingend, die Mannschaft kann dies im Verbund auffangen, zumal auch Nürnbergers Einlegen des Vorwärtsganges jeden Gegner aus der Ordnung reißen kann.

Was der Club-Trainer dazu sagt? Dass er sich in beiden Fällen vor dem Abschlusstraining am Samstag innerlich schon festgelegt hat, seine Entscheidung aber erst danach mitteilen wird. Wie die wohl aussieht? Ein Tipp dazu: Fischer und Krauß! Oder doch ganz anders?