Zwei Ausfälle! Slowenien muss umplanen

Slowenien muss nach dem knappen Sieg gegen Brasilien einen herben Rückschlag hinnehmen. Gleich zwei wichtige Spieler werden für die verbleibende Olympia-Qualifikation wohl ausfallen.

Jure Dolenec fällt für die Olympia-Quali aus. DeFodi Images via Getty Images

Im Kampf um das Olympia-Ticket muss Slowenien trotz des knappen 27:26-Erfolgs gegen Brasilien ein herben Nackenschlag verkraften. Mit Jure Dolenec und Nejc Cehte fallen gleich zwei Säulen der Mannschaft für die restlichen Spiele aus.

Dolenec musste bereits in der sechsten Minute das Feld verlassen. Der Halbrechte verdrehte sich bereits in der sechsten Minute den Knöchel und musste daraufhin ausgewechselt werden. In der verbleibenden Spielzeit konnte er nicht nicht mehr eingreifen.

Nach der Pause erwischte es dann Cehte. Der einstige Bundesliga-Profi wurde von einem Gegenspieler ins Augen getroffen und musste den Rest der Partie ebenfalls von der Bank aus verfolgen.

Slowenien nominiert zwei Spieler nach

Nationaltrainer Uros Zorman hat bereits auf die Ausfälle reagiert und gleich zwei Spieler nachnominiert. Rechtsaußen Tim Cokan wird Dolenec im Kader ersetzen, während Mitja Janc als Alternative für den Rückraum nachnominiert wurde.

Ob der jüngere Bruder von Blaz Janc allerdings sein Debüt in der Nationalmannschaft geben wird, ist noch unklar. So könnte Cehte bei den noch ausstehenden zwei Partien gegen Spanien und Bahrain zum Einsatz kommen.