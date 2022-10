Zwei Ausfälle bei der Eintracht: Glasner muss improvisieren

Am Abschlusstraining am Montagmittag nahmen noch alle Spieler von Eintracht Frankfurt teil. Im Flieger nach London fehlten dann zwei Akteure - ausgerechnet für die gleiche Position.

Aus London berichtet Moritz Kreilinger

Im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur muss Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Luca Pellegrini und Ansgar Knauff verzichten. Während der von ständigen Verletzungen geplagte Italiener die Reise nach London wegen einer Schulterverletzung nicht antreten konnte, muss Knauff wegen einer Faszienverletzung im Oberschenkel passen. Bei beiden Spielern fiel die Entscheidung nach dem Training um 13 Uhr vor dem Abflug.

Das Problem: Knauff hätte aller Voraussicht nach als linker Schienenspieler neben der Dreierkette begonnen, Pellegrini wäre sein Back-up gewesen. Oliver Glasner muss jetzt auf der früheren Position von Filip Kostic improvisieren.

Dreierkette mit Hasebe gilt als gesetzt

Zunächst steht die Frage des Systems. Die Dreierkette mit Makoto Hasebe im Zentrum und Evan Ndicka und Tuta an seiner Seite gilt als gesetzt, nachdem der Japaner die Defensive in den letzten Wochen merklich stabilisierte. Als der Routinier am vergangenen Wochenende zwecks Regeneration geschont wurde und Glasner mangels Alternativen auf einer Viererkette umstellte, gingen die Frankfurter in Bochum mit 0:3 baden.

Lenz ist wohl die erste Option links

Die Position des rechten Schienenspielers dürfte wie zuletzt Kristijan Jakic übernehmen. Und links? Das ist die entscheidende Frage. Der eigentliche Linksverteidiger Christopher Lenz dürfte erste Wahl sein, da die defensive Stabilität gegen den Premier-League-Klub Priorität genießt.

Mit Faride Alidou hat Glasner auch einen Spieler in den Reihen, der die Position deutlich offensiver interpretieren würde - ähnlich wie sein Vorgänger Kostic. Doch der Neuzugang vom HSV kam bisher erst zu fünf Einwechselungen in der Liga. Ein Startelfdebüt in der Königsklasse ist unwahrscheinlich. Bei der anstehenden Pressekonferenz um 19.15 Uhr deutscher Zeit könnte Glasner einen Einblick in seine Überlegungen geben.

