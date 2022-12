Zwei aus dem Aufstiegskader gehen: Corovic und Wakamiya verlassen Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat zwei Winterabgänge bekanntgegeben: Kento Wakamiya und Arman Corovic verlassen den Verein zum neun Jahr in Richtung Oberliga. Beide trugen in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Regionalliga bei.

So zieht es Arman Corovic, der in der laufenden Regionalliga-Spielzeit zu sieben Einsätzen kam, zum ETB Schwarz-Weiß Essen in die Oberliga Niederrhein. Der Defensivmann kam im Sommer 2019 vom FSV Duisburg an den Hünting, war in der Saison 21/22 vor allem in der finalen Aufstiegsrunde eine wichtige Stütze. Insgesamt kam der der 25-jährige, ehemalige bosnische U-Nationalspieler beim 1. FC Bocholt auf 50 Spiele (4 Tore).

Auch den zweiten Winterabgang, Kento Wakamiya, zieht es in die Oberliga Niederrhein - und zwar zur SSVg Velbert. Dort wird der 23-jährige Japaner direkter Konkurrent seines bisherigen Teamkollegen Corovic - sowohl Velbert als auch der ETB liegen zur Winterpause aussichtsreich im Titelrennen. Der Offensivspieler Wakamiya, der in der laufenden Saison 13-mal auf dem Platz stand, wechselte 2021 von den Sportfreunden Niederwenigern nach Bocholt, wo er 52 Partien bestritt (5 Tore). In der Aufstiegsspielzeit zählte er mit insgesamt 29 Einsätzen zum Stammpersonal.

Man bedanke sich bei beiden "für ihre stets aufopferungsvollen, starken Leistungen", die maßgeblich mit zum Aufstieg in die Regionalliga West beigetragen hätten, schreibt der Verein in seiner Meldung. In der Regionalliga West überwintert der 1. FCB auf Rang 14 und damit knapp über dem Strich. Der Abgang des Duos ist die erste Personalie in der jüngst angebrochenen Ligapause. Inwieweit weitere Veränderungen im Kader von Neu-Trainer Sven Schuchardt anstehen, werden die kommenden Wochen zeigen.