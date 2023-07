Zwei Aufgaben in kurzer Zeit: Medvedev und Rybakina profitieren

In weniger als zwei Stunden mussten am Montag in Wimbledon gleich zwei Profis verletzungsbedingt die Segel streichen.

Titelverteidigerin Elena Rybakina steht in Wimbledon im Viertelfinale. Die 24-Jährige aus Kasachstan profitierte am Montag in London von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Beatriz Haddad Maia. Die Brasilianerin konnte beim Stand von 4:1 für Rybakina im ersten Satz wegen Hüftproblemen nicht mehr weiterspielen.

Von einer Verletzung seines Gegners profitierte auch Daniil Medvedev. Der Russe führte in seinem Achtelfinale gegen Jiri Lehecka mit 6:4, 6:2, ehe der Tscheche wegen einer Fußverletzung aufgeben musste. Medvedev steht damit erstmals in Wimbledon im Viertelfinale.

Am Sonntag hatten bereits die beiden Russen Andrej Rubljow und Roman Safiullin das Achtelfinale überstanden. Ein Jahr nach dem Ausschluss in Wimbledon wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind die russischen Herren damit in London so erfolgreich wie noch nie zuvor.