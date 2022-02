Zwei Assists: Seider macht Werbung in eigener Sache

Leon Draisaitls 33. Saisontor konnte am Mittwoch Edmontons Pleite gegen Chicago nicht verhindern. Besser lief es für Moritz Seider: Auch die Vorlagen des Verteidigers halfen bei Detroits Auswärtssieg in Philadelphia.

Leon Draisaitl erzielte sein 33. Saisontor, mehr als Ergebniskosmetik war dies aber gegen Chicagos Blitzstarter nicht. Alex Debrincat (2.) und Brandon Hagel (3.) brachten die Blackhawks schnell in Führung, ehe der Kölner im Mitteldrittel verkürzte (27.). Trotz eines Torschussverhältnisses von 41:30 standen die Kanadier am Ende dennoch mit leeren Händen da - Dylan Strome (42.) und Kirby Dach (50.) erhöhten für Chicago und sorgten so für den nächsten Rückschlag der in der Western Division fünftplatzierten Oilers - gleichbedeutend ist dies mit nun fünf Punkten Rückstand auf den letzten Wildcard-Rang, weil Konkurrent Calgary die Golden Knights mit 6:0 abfertigte.

Deutlich erfreulicher lief der Abend für Moritz Seider: Der 20-Jährige kam beim 6:3 der Detroit Red Wings gegen die Philadelphia Flyers auf zwei Torvorlagen und machte weiter Werbung in eigener Sache für die Wahl zum Rookie des Jahres in der National Hockey League. Seider assistierte sowohl bei Dylan Larkins Führungstor (3.) als auch bei Robby Fabbris 4:2 (32.). Die Flyers wehrten sich nach Kräften und verkürzten direkt durch Scott Laughton (32.), doch Givani Smith (49.) und Vladislav Namestnikov (60.) brachten den Sieg der Red Wings unter Dach und Fach.

"Das war nur der erste Schritt. Wir spielen gegen sie gleich wieder, das wird also eine interessante Paarung für uns und wir wollen natürlich alles gewinnen und die vier Punkte holen", sagte der Verteidiger nach dem ersten Spiel seiner Mannschaft im Anschluss an die All-Star-Game-Pause am vergangenen Wochenende.