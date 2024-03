Zwei Assists auf dem Weg zum Kantersieg: Draisaitl glänzt - Seider verliert erneut

Die Edmonton Oilers haben die Anaheim Ducks mit 6:1 abgefertigt, unter anderem dank Leon Draisaitl und Connor McDavid, der sich an die Spitze des Punkte-Leaderboards der NHL setzte. Für Moritz Seider und Detroit gab es einen Rückschlag.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers einen Kantersieg gefeiert. Gegen die Anaheim Ducks holte die Mannschaft von Head Coach Kris Knoblauch einen deutlichen 6:1-Sieg und rückte in der Western Conference auf Platz 4. Draisaitl glänzte mit zwei Assists.

Für die Oilers trafen Adam Henrique (4.), Connor McDavid (15.) und Mattias Ekholm in den ersten 20 Minuten. Anschließend erhöhte McDavid mit seinem zweiten Treffer (30.), auch Warren Foegele schoss ein Tor (36.). Im letzten Drittel vergrößerte Zach Hyman (48.) das Debakel für Anaheim mit dem 6:0. Immerhin: Alexander Killorn machte noch den Ehrentreffer (57.). Dank seiner zwei Treffer und einem Assist kommt McDavid nun auf 125 Punkte in der laufenden Saison - erster Platz in der NHL.

Rückschlag für Detroit im Wild-Card-Rennen

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings hingegen die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Bei den Florida Panthers unterlag das Team von Trainer Derek Lalonde mit 2:3 nach Penaltyschießen. Im Rennen um die Playoffs liegen die Red Wings auf dem 9. Platz der Eastern Conference. Im Rennen um eine Wild Card hat Detroit nur einen Punkt Rückstand auf die Washington Capitals, die in der Nacht auf Sonntag noch gegen Boston spielen.

Lange hatte Detroit mit 1:0 dank Robby Fabbri (11.) geführt. Im dritten Durchgang drehte dann Floridas Aleksander Barkov (53./56.) mit einem Doppelpack das Spiel. Dylan Larkin (57.) hatte aber unmittelbar im Anschluss eine Antwort und glich kurz vor Schluss aus. Seider stand insgesamt etwas mehr als 27 Minuten auf dem Eis.

Im Penaltyschießen vergaben nach dem Eröffnungstreffer von Sam Reinhart alle weiteren Schützen, die Panthers jubelten über ihren 47. Saisonsieg. Das Team aus Sunrise liegt in der Eastern Conference auf Platz 2.