Zwei altbekannte Gesichter für Großbardorf: Shaban Rugovaj und Osama Alawami kommen vom SV Euerbach/Kützberg

Der TSV Großbardorf darf zwei Neuzugänge im Verein begrüßen. Shaban Rugowaj und Osama Alawami wechseln vom SV Euerbach/Kützberg ins Grabfeld.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Transfers

Der Kader des in der Hinrunde immer wieder von Verletzungssorgen gepeinigten TSV Großbardorf bekommt Verstärkung. Wie der Verein kürzlich in einer Pressemitteilung bekanntgab, konnte man mit Shaban Rugovaj und Osama Alawami gleich zwei Spieler vom SV Euerbach/Kützberg ins Grabfeld lotsen. Bei beiden Spielern handelt es sich um altbekannte Gesichter. Beim kürzlichen Testspielerfolg der Gallier gegen den hessischen Oberligisten Buchonia Flieden (3:1) haben beide Spieler "einen starken Eindruck hinterlassen" und den TSV somit überzeugt, doch noch einmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Rückkehrer Rugovaj

Für einen der beiden Neuen dürfte die Eingewöhnungszeit allerdings nicht allzu lange dauern. Von 2015 bis 2018 ging Shaban Rugovaj bereits für die Gallier auf Torejagd. In 95 Partien gelangen ihm dabei 26 Treffer. Aus beruflichen Gründen zog es den in Bergrheinfeld wohnenden Versicherungskaufmann damals weg aus Großbardorf. In der Folge wechselte Rugovaj für drei Jahre zum Bayernliga-Konkurrenten FC Sand, bevor er ihn im vergangenen Sommer dann in Euerbach unterkam, wo er in 14 Spielen elfmal traf. "Shaban ist ein super Junge, der schon damals sehr beliebt bei uns war. Mittlerweile hat er ein paar schöne weitere Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Mit seiner Wucht, Technik und Torgefährlichkeit wird er uns definitiv weiterhelfen", zeigt sich Sportvorstand Andreas Lampert von den Qualitäten des Rückkehrers überzeugt. "Er kann für unsere vielen jungen Spieler auch als Vorbild agieren, denn er hat eine sehr professionelle Einstellung und ist körperlich immer sehr stabil und präsent. Mit ihm gewinnen wir für unser Angriffsspiel eine weitere sehr gute Option, um es unseren Gegnern schwerer zu machen", ergänzt Lampert.

Aber auch Rugovajs Euerbacher Teamkollege Osama Alawami, der sich nun mit ihm die Rüstung der Gallier überstreifen wird, hat eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Bayernligisten. 2018 wäre Alawami nämlich schon einmal fast in Großbardorf gelandet. Damals entschied er sich aber aufgrund eines Ausbildungsplatzes in Euerbach nach der Schweinfurter Jugend für den Weg in die Landesliga. Im zweiten Anlauf konnten sich beide Parteien nun doch einigen. "Osama war über die letzten Jahre absoluter Stammspieler in Euerbach und hat sich sehr gut entwickelt. Er ist technisch beschlagen und ein intelligenter Spieler, der uns hinten sofort weitere Möglichkeiten gibt, um den Weggang von Schnipp zu kompensieren", so Lampert abschließend.