Zwei Abstiegskracher - und eine Flutlicht-Party in Darmstadt? Das bringt der 31. Spieltag

Die 2. Bundesliga biegt ab in den heißen Saisonendspurt. Unten ist es extrem eng, oben können Entscheidungen fallen - und viele Augen sind auf den Hamburger SV gerichtet.

Kann Darmstadt bereits am kommenden Wochenende den direkten Aufstieg in die Bundesliga feiern? IMAGO/MIS

Reicht ein Absteiger den anderen durch?

Am Freitagabend duellieren sich mit Bielefeld und Fürth ab 18.30 Uhr die beiden Bundesliga-Absteiger, die sich nach dem Gang in die 2. Liga schwer taten und immer noch tun. Während sich Fürth (Platz 12) ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erspielen konnte, hängt Bielefeld im Keller fest. Für den Tabellen-16. ist vom Klassenerhalt bis zum direkten Abstieg noch alles möglich: Zwischen den Plätzen 14 und 18 liegen gerade einmal vier Punkte.

Nicht nur Tore in Hamburg

Parallel treffen zwei der besten Offensiven der Liga (60 Treffer des HSV stehen 61 Treffern von Paderborn gegenüber, Hinspielergebnis: 3:2) aufeinander. Dieses Spiel ist aber nicht nur für Fans von vielen Toren interessant und schon gar nicht nur für den HSV und die Paderborner. Vielmehr hat die Partie richtungsweisenden Charakter für das gesamte obere Drittel der Tabelle: Der Tabellendritte aus Hamburg kann mit einem Sieg die Konkurrenz auf Distanz halten und einen Big Point im Kampf um die Aufstiegsrelegation landen. Zur Konkurrenz gehört zuvorderst Paderborn: Der Tabellenvierte könnte mit einem Sieg im direkten Duell bis auf drei Punkte an den HSV heranrücken - und damit auch anderen Mannschaften die Chance auf den Relegationsplatz weiter erhalten ...

Zeigt die Kieler Lektion Wirkung?

... zum Beispiel Fortuna Düsseldorf. Der Tabellensechste ist wie Paderborn sechs Punkte vom Relegationsrang entfernt und empfängt am Samstagmittag Holstein Kiel. Die Störche, die mit 40 Punkten im Tabellenmittelfeld rangieren, haben zuletzt zwei 0:3-Niederlagen gegen die beiden Spitzenmannschaften der Liga kassiert. Nach der Partie gegen Darmstadt am vergangenen Sonntag wurde Trainer Marcel Rapp deutlich: "Wir haben eine Lektion in Sachen Zweikampfführung erhalten. Das ist, glaube ich, das erste Spiel in dieser Saison, in der ich zugeben muss, dass wir keine Chance hatten, zu gewinnen." Mit Düsseldorf wartet nun der nächste Gegner aus dem oberen Tabellendrittel - und die Chance auf Besserung.

Späte Schwäche: KSC vor sicherem Klassenerhalt

Sowohl Hannover als auch Karlsruhe befinden sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, die Niedersachsen haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der KSC. Letzterer könnte sich mit einem Sieg am Wochenende den Klassenerhalt auch rechnerisch sichern. Dass dies nicht schon früher gelungen ist, liegt auch an den späten Gegentreffern, die sich das Team von Trainer Christian Eichner immer wieder fängt: Gegentore in der Nachspielzeit kosteten den KSC gegen Magdeburg, Nürnberg und auch gegen Düsseldorf am vergangenen Spieltag bereits zahlreiche Punkte.

Rostocks Wochen der Wahrheit im Keller

Abstiegskracher, erster Teil: Der 15. aus Rostock empfängt den 17. aus Regensburg. Drei Punkte liegen zwischen den beiden Teams, Rostock könnte also einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, Regensburg würde durch einen Sieg mit der Kogge gleichziehen. Für zuletzt zweimal siegreiche Rostocker ist das Duell mit den Oberpfälzern die Einstimmung auf ein Restprogramm im Keller: Hansas Gegner sind allesamt direkte Konkurrenten aus dem Abstiegskampf. Nach Regensburg warten noch Sandhausen (Tabellen-18.), Nürnberg (13.) und Braunschweig (14.) auf das Team von Trainer Alois Schwartz.

Eine große Chance für Darmstadt, eine kleine für St. Pauli

Auch diese beiden Mannschaften blicken am Freitag gespannt nach Hamburg - und dürften sich vor ihrem Duell am Samstagabend einig sein in der Hoffnung auf einen erneuten Ausrutscher des HSV: Falls der gegen Paderborn erneut Federn lässt, könnte Darmstadt mit einem Sieg gegen St. Pauli den direkten Aufstieg vorzeitig feiern. Platz drei haben die Lilien bereits sicher. St. Pauli, aktuell auf Rang fünf, kann sich nur dann noch realistische Chancen auf den Relegationsplatz ausrechnen, wenn der Stadtrivale patzt und man selbst beim Spitzenreiter punktet.

Der Favoritenschreck kommt auf die Ostalb

Wenn der Tabellenzweite aus Heidenheim am Sonntag gegen Magdeburg gewinnt, kann er nicht mehr von den ersten drei Tabellenplätzen verdrängt werden. Doch das Team von Trainer Frank Schmidt sollte gewarnt sein: Aufsteiger Magdeburg kann vermeintliche Favoriten ärgern. Den Hamburger SV besiegte der FCM am vergangenen Spieltag mit 3:2 - genau wie im Hinspiel. Dass am Sonntag ein unangenehmer Gegner zu Gast ist, mussten die Heidenheimer in der Hinrunde am eigenen Leib erfahren, denn auch sie ließen gegen Magdeburg Punkte liegen (1:1).

Nürnberg: Zahnlos gegen Lauterns Nostalgie

Unter der Woche schwelgte man in Kaiserslautern in Erinnerungen: Die deutsche Meisterschaft des FCK als Aufsteiger jährte sich zum 25. Mal. Aufstieg und Meisterschaft schaffen die Lauterer heuer wohl nicht mehr, doch der auf Platz sieben stehende Zweitliga-Neuling hat auch mit dem Abstieg nichts zu tun - anders als der 1. FC Nürnberg: Die Franken sind nur vier Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt und müssen um den Klassenerhalt kämpfen. Ein Manko beim Club ist in dieser Saison die Offensive: Zusammen mit Hansa Rostock verfügt man über den harmlosesten Angriff der Liga (0,87 Treffer pro Spiel).

Rutscht Braunschweig ganz unten rein?

Abstiegskracher, zweiter Teil: Auch am Sonntag treffen mit dem 14. aus Braunschweig und dem Tabellenletzten aus Sandhausen zwei Kellerkinder direkt aufeinander. Die Braunschweiger, aktuell mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 ausgestattet, könnten einen großen Schritt aus dem Keller machen, Sandhausen hingegen könnte die Eintracht mit einem Sieg so richtig in den Abstiegskampf hineinziehen.