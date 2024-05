Zwei Abgänge beim Wilhelmshavener HV

Der Wilhelmshavener Handballverein verabschiedet sich zum Saisonende von Corvin Troschke und Sergi Ala Sanchez. Beide Spieler wechseln innerhalb der 3. Liga.

Corvin Troschke wechselte vor zwei Jahren aus dem Juniorkader des THW Kiel nach Wilhelmshaven. Der 21-jährige Linksaußen wird seine Karriere zukünftig beim Stralsunder HV fortsetzen.

Der spanische Rechtsaußen Sergi Ala Sanchez wechselt hingegen zum designierten Zweitliga-Absteiger EHV Aue. "Mit Sergi bekommen wir einen sehr ehrgeizigen und flexiblen Spieler. In der Abwehr kann er ebenfalls auf der Halb-Position decken, was uns mehr taktische Möglichkeiten einräumt. Das große Ziel von Sergi in den nächsten Jahren ist die 2. Liga, was sich absolut mit unseren Zielen deckt", wird Aues Sportlicher Leiter Stephan Swat auf der Vereinshomepage zitiert.

"Wir werden Corvin Troschke und Sergi Ala Sanchez stets in guter Erinnerung behalten und ihre zukünftigen Karrieren mit Interesse verfolgen", so WHV-Manager Dieter Koopmann.