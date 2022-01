Zwei Abgänge beim SVG Freiberg - Bissingens Konstantinos Markopoulos ersetzt Dominik Salz

Der SGV Freiberg hat mit Kevin Rauhut und Dominik Salz zwei Abgänge zu vermelden. Für letzteren hat der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg bereits Ersatz gefunden.

Der SVG Freiberg lässt Torhüter Kevin Rauhut (32) und Mittelstürmer Dominik Salz (34) ziehen, das gab der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg am Montag bekannt. Rauhut, der im Verlauf der Saison seinen Stammplatz im Tor an Sven Burkhardt verlor, schließt sich Drittligist Viktoria Köln an. Angreifer Salz zieht es immerhin eine Liga höher. Er wechselt zur SG Sonnenhof Großaspach. Einen Ersatz für den 34-Jährigen hat der SGV Freiberg allerdings bereits gefunden. Vom Ligakonkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen kommt Konstantinos Markopoulos an den Wasen. "Dominik hat uns vor Kurzem informiert, dass er sich gerne in der Rückrunde der SG Sonnenhof Großaspach anschließen möchte. Da wir nun mit 'Kosta' einen sehr guten Nachfolger verpflichten konnten, konnten wir diesem Wechselwunsch auch zustimmen", so Freibergs Sportdirektor Christian Werner.

Neuzugang Markopoulos sei ein absoluter Mentalitätsspieler, der durch seine Polyvalenz besticht. "Er unterscheidet sich in seiner Spielweise von unseren anderen Stürmern und wird uns folgerichtig auch weitere taktische Möglichkeiten im Vergleich zur Vorrunde geben", so Werner weiter. Auch Trainer Evangelos Sbonias ist über die Zusage des 29-jährigen Griechen erfreut: "Kosta haben wir schon länger auf dem Schirm und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Er hat in der Oberliga seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt und diese passen sehr gut zu unserer Spielweise. Jetzt gilt es ihn so schnell wie möglich zu integrieren, damit wir in der Rückrunde gemeinsam erfolgreich Fußball spielen können."

Allzu viel Zeit zur Integration bleibt Markopoulos aber nicht. Bereits am 19. Februar starten die Freiberger mit einem Nachholspiel in die Restspielzeit. Gegner ist zu Hause der Tabellenzehnte SV Oberachern.