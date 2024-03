Zwei Abgänge beim HSC Coburg

Der HSC 2000 Coburg vermeldet zwei Abgänge: Ein Kreisläufer und ein Rückraumspieler verlassen den Handball-Zweitligisten im Sommer 2024.

Viktor Glatthard verlässt den HSC in Richtung Norwegen. IMAGO/Eibner

Kreisläufer Viktor Glatthard zieht es nach dieser Saison wieder zurück nach Norwegen. Auch Rückraumspieler Tumi Steinn Runarsson wird den HSC am Ende der Saison verlassen.

Der Schweizer Viktor Glatthard wechselte zur Saison 22/23 vom Liga-Konkurrenten TUSEM Essen in die Vestestadt. Vor seiner Station in Essen spielte Viktor Glatthard in Norwegen, dort zieht es ihn nun nach zwei Jahren Vestestadt wieder hin.

Glatthard kehrt nach Norwegen zurück

"Ein langer und intensiver Entscheidungsprozess liegt hinter mir. Meine norwegische Partnerin Marta und ich haben uns vor Kurzem verlobt. Nun wollen wir zusammenziehen. In meiner zweiten Heimat Norwegen passt für uns das Gesamtpaket am besten", so Glatthard.

"Marta ist promovierte Meeresphysikerin und das Meer ist vielleicht das einzige, was die wunderschöne Region hier in Oberfranken nicht bieten kann. Ich freue mich auf eine Rückkehr in die spannende norwegische Handball-Liga."

Auch Runarsson geht

Nach intensiven Gesprächen habe sich der HSC 2000 Coburg zusammen mit Tumi Steinn Runarsson dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag zum Ende dieser Saison nicht zu verlängern, teilte der Verein mit.

Runarsson wurde zur Rückrunde in der Saison 21/22 vom isländischen Verein Valur Iceland verpflichtet. In seiner Zeit beim HSC bildet der Rückraumspieler zusammen mit Arek Ossowski das Duo auf der Spielmacher-Position und dirigierte das Spiel der Vestestädter.

In seiner ersten kompletten Saison erzielte der Isländer in 23 Spielen 74 Tore. In dieser Saison hat Runarsson nach 19 Spielen bereits 45 Tore auf dem Konto. Runarsson sei aktuell in Gesprächen mit potenziellen neuen Vereinen.

"Mit Viktor und Tumi verlieren wir zwei tolle Menschen, die uns und unser Team in vielerlei Hinsicht bereichert haben. Jetzt schauen wir auf die gemeinsamen Spiele, die noch vor uns liegen und wollen diese so erfolgreich wie möglich gestalten", so HSC-Geschäftsführer und Trainer Jan Gorr zu den beiden Abgängen.