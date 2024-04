Zwei Abgänge bei HSG Rodgau Nieder-Roden

Neben dem schon verkündeten Karriereende von Kapitän Marco Rhein werden zwei weitere Spieler die HSG Rodgau Nieder-Roden zum Saisonende verlassen und der Kader des zukünftigen Trainers Peter David für die neue Saison 2024/2025 steht somit großteils.

Der 26-jährige Linksaußen Lucas Eisenhuth wird seine Karriere zum Saisonende aus beruflichen Gründen beenden, wie der Drittligist bekannt gab. In den anderthalb Jahren bei den Baggerseepiraten konnte Eisenhuth aufgrund einer Anfang 2023 erlittenen schweren Knieverletzung bislang nur wenige Spiele bestreiten. Ob der Linksaußen in dieser Saison noch auf die Platte zurückkehren kann, sei nach Angaben der HSG noch offen.

Lucas Eisenhuth über sein Karriereende: "Die Entscheidung, die Handballschuhe auf diesem Niveau an den Nagel zu hängen, fällt mir nicht leicht. Leider konnte ich bislang nicht viele Spiele für die HSG machen. Ab Sommer werde ich mich nun erstmal komplett auf meinen Job konzentrieren und schauen, dass mein Knie weiter fit bleibt."

Abschied von ehemaligem Magdeburger Rückraumspieler

Nach nur einer Saison trennen sich auch die Wege von Felix Schäfer und den Baggerseepiraten wieder. "Wir haben Felix letztes Jahr vom SC Magdeburg verpflichten können und hatten auf eine längere Zusammenarbeit gehofft. Aber jetzt ergibt sich die Situation, dass er sich kurzfristig für den Start einer Ausbildung entschieden hat und er dem notwendigen Trainingsaufkommen eines 3. Liga-Teams nicht mehr nachkommen kann", so der sportliche Leiter Marco Rhein zum Abgang.

"Ob und wie wir den freien Kaderplatz besetzen, werden wir in Ruhe entscheiden", meinte Rhein weiter und führte aus: "Wir vertrauen dem aktuellen Kader und haben bisher bewusst auf externe Neuzugänge verzichtet, in dem wir auf die Talente aus der eigenen Nachwuchsschmiede setzen und sie heranführen werden."

Mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren werden die Baggerseepiraten in der kommenden Saison mit sehr jungen Kader in die neue Saison starten, dennoch wolle sich der Verein "alle Optionen offen halten, um die Mannschaft bei einer entsprechenden Möglichkeit nochmal zu verstärken", so Rhein.