Zweckoptimist Kovac: "Es wird immer das erste Mal geben"

Oft schon heuerten Spieler und Trainer beim VfL an, die zuvor auch schon beim FC Bayern Station machten. Eines hatten sie bislang anschließend alle bei Bundesligaspielen in München gemeinsam: den Misserfolg. Jetzt besteht für die Niedersachsen die nächste Chance, etwas Historisches zu erreichen.

Nun also Niko Kovac. Nach Felix Magath, Andries Jonker und Klaus Augenthaler ist der 50-Jährige bereits der vierte Wolfsburger Trainer, der auch schon beim FC Bayern auf der Bank saß. Auch namhafte Spieler wie Stefan Effenberg, Hasan Salihamidzic, Mario Gomez, Luiz Gustavo, Dante, Pablo Thiam, Ivica Olic und Zvjezdan Misimovic trugen zunächst das Münchner und später das Wolfsburger Trikot.

"Es ist immer wieder schön, dorthin zu kommen, wo man selbst gespielt oder auch als Trainer gearbeitet hat", freut sich nun Niko Kovac auf seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte am Sonntagabend. "Ich habe dort noch sehr viele Freunde, mit denen ich noch regelmäßig telefoniere, auch noch Familie. Natürlich wird man bei dem Spiel viele Weggefährten treffen. Deswegen sind solche Erlebnisse immer schön."

Zwei Unentschieden, 23 Niederlagen - kein Sieg

Ob der anstehende Besuch ein schönes Erlebnis bleibt, auch nach den 90 Minuten? Die Statistik der Wolfsburger in München macht dem Coach da wenig Hoffnung. Alle Ex-Münchner, die später mit dem VfL zu den Bayern reisten, eint eines: der Misserfolg! 25 Bundesligaspiele absolvierte der VfL beim Rekordmeister, steckte dabei 23 Niederlagen ein, holte zweimal ein Unentschieden (2001/02 mit 3:3 und 2017/18 mit 2:2) und gewann noch nie. "Es wird immer das erste Mal geben, die Frage ist nur, wann", sagt Kovac allerdings mit einer Prise Zuversicht. "Jeder hat die Hoffnung, dass das erste Mal jetzt am Sonntag kommt. Ich weiß, es ist schwer, aber wenn wir dorthin gehen und gar nicht daran glauben, dass wir es schaffen können, dann brauchen wir gar nicht anzureisen."

Wir sind Sportler, manchmal Zweckoptimisten. Das heißt, wir wollen zumindest versuchen, dort etwas mitzunehmen. Niko Kovac vor dem Spiel in München

Kann der VfL an diesem Wochenende wirklich Geschichte schreiben? Aus der großen Herausforderung, die auf sein noch nicht gefestigtes Team wartet, macht der Wolfsburger keinen Hehl. Er bemüht die Psyche. "Wir sind Sportler, manchmal Zweckoptimisten. Das heißt, wir wollen zumindest versuchen, dort etwas mitzunehmen. Am liebsten Punkte, aber für mich wäre es auch ganz gut, dass wir uns fußballerisch matchen können mit dem Gegner, der schon übermächtig ist, das muss man auch sagen."

"Wenig ist wenig - und teilweise ist viel auch zu wenig"

Weshalb der FC Bayern nach den Eindrücken des 6:1-Auftaktsieges vor einer Woche in Frankfurt wieder eine dominante Rolle in der Liga spielen wird, ist für Kovac erklärbar - er hat es schließlich einst selbst hautnah miterlebt. "Es sind die besten Spieler Deutschlands und Spieler, die auch weltweit ein hohes Ansehen genießen. Die Summe derer macht die Sache so stark und so gefährlich. Es ist ein gewachsenes Gebilde, wo jeder Einzelne im Klub weiß, dass er abzuliefern hat." Die Anforderungen an die handelnden Personen an der Säbener Straße kennt Kovac nur zu gut: "Wenig ist wenig - und teilweise ist viel auch zu wenig. Das heißt, sie müssen richtig viel bringen, damit es viel ist. Deswegen ist dort immer Druck, innerhalb des Gebildes, aber auch von außen." Auf die Stärke der jetzigen Münchner Mannschaft schaut der VfL-Trainer mit großem Respekt. "Wenn ich mir die Spieler anschaue, dann kommt das nicht von ungefähr. Das sind Spieler, die alles erreichen wollen. Der innere Antrieb bei jedem einzelnen ist sehr groß, die Konkurrenz ist sehr groß. Die Mannschaft hat viele Spieler dazubekommen, was die Konkurrenz noch belebt. Aber das Entscheidende ist meiner Meinung nach die intrinsische Motivation, dass jeder einzelne mit dabei sein, erfolgreich sein möchte." Das, so Kovac, mache eben den ganz großen Unterschied aus.