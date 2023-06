Zwayer pfeift Nations-League-Finale zwischen Spanien und Kroatien

Die UEFA hat den deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer mit der Leitung des Nations-League-Finales am Sonntag zwischen Spanien und Kroatien beauftragt.

Damit wird Zwayer am Sonntag ab 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) sein erstes internationales Finale pfeifen. Bisher war der 42-jährige gebürtige Berliner nur mit der Leitung eines nationalen Endspiels betraut: Am Ende der Saison 2017/18 pfiff er das Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München (3:1). Zwayer hatte die Partie eigentlich gut unter Kontrolle, doch in der Nachspielzeit leistete er sich ein Fehlurteil, als er den Bayern einen Strafstoß verweigerte. Am Ende stand für ihn die kicker-Note 5,0. Zudem war er 2019 auch beim griechischen Pokalfinale zwischen AEK Athen und PAOK Saloniki (0:1) im Einsatz

Zwayer leitet seit 2012 Spiele auf internationaler Ebene, bei der WM 2018 nahm er ebenso wie bei der im Jahr darauf folgenden Frauen-WM als Video-Schiedsrichter teil. In der laufenden Saison durfte er bereits zwei Nations-League-Partien leiten, - weder Spanien noch Kroatien waren dabei allerdings im Einsatz.

Im Rotterdamer Stadion "De Kuip" wird Zwayer an den Seitenlinien von Stefan Lupp und Marco Achmüller unterstützt. Vierter Offizieller ist der Slowene Ivan Kruzliak, als Video-Assistenten fungieren Marco Fritz und Sven Jablonski.

Kroatien steht nach dem packenden 4:2 nach Verlängerung gegen die Niederlande erstmals im Endspiel der Nations League. Die Spanier, die mit einem 2:1 gegen Europameister Italien nachzogen, griffen bereits 2021 nach dem Titel, scheiterten aber am damaligen Weltmeister Frankreich.