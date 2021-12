Zwayer macht Reus fassungslos: "Oh, mein Gott"

Elfmeter für Bayern, aber nicht für den BVB: Nach dem Topspiel stand Schiedsrichter Felix Zwayer im Mittelpunkt - Marco Reus stellte die entscheidende Frage.

Dass diese Partie mit dem Schlusspfiff nicht wirklich vorbei war, wusste Felix Zwayer sicher schon, als er die zehnminütige Nachspielzeit beendete: Sofort war der Schiedsrichter von zahlreichen BVB-Angestellten umringt. In einem Topspiel mit zahlreichen Hauptdarstellern rückte ausgerechnet der in den Mittelpunkt, der keine Hauptrolle übernehmen wollte.

Weil Zwayer dem FC Bayern einen Elfmeter nach VAR-Eingriff doch noch zusprach, den Dortmundern aber einen verweigert hatte, kochten die Emotionen hoch - auch noch nach dem Schlusspfiff (etwa bei Trainer Marco Rose). Warum griff der Videoassistent Tobias Welz ein, als Mats Hummels mit dem Ellenbogen klärte (74.), nicht aber, als Lucas Hernandez Marco Reus im Strafraum zu Fall brachte (53.)?

Es war die Frage, die alle BVB-Beteiligten nach der 2:3-Niederlage beschäftigte. Marco Reus fand den Elfmeter für Bayern, eine "50:50-Situation", schon "hart". Aber: "Was mich noch mehr aufregt", fügte er bei "Sky" an: "Ich habe ihn dann gefragt: 'Aber meine Elfmeterszene war auch 50:50, warum schaust du dir das nicht auch an?' Da hat er gesagt: 'Es war nur ein bisschen Oberkörper.' Da sage ich: 'Du kannst es dir wenigstens anschauen.'"

Can: "In der Vergangenheit leider ein bisschen zu oft für Bayern"

Das tat aber erstmals Reus selbst und war fassungslos. "Oh, mein Gott", sagte er, als er Hernandez' Einsteigen gegen ihn noch einmal begutachtete, "oh yes. Im Spiel fand ich's gar nicht so klar, aber wenn ich es so sehe, muss er sich das wenigstens anschauen. Im Spiel habe ich das gar nicht so krass wahrgenommen."

Emre Can verriet, dass Zwayer Hummels' Armhaltung im Spiel zunächst als "natürlich" eingestuft hatte, sich dann aber noch vom Gegenteil überzeugen ließ. "Schade, dass so ein Scheißelfmeter das Spiel entscheidet", sagte der BVB-Verteidiger und witterte einen Bayern-Bonus: "Das war in der Vergangenheit leider ein bisschen zu oft für Bayern. Das darf einfach nicht passieren, weil wir so viele Schiedsrichter haben."

Während Thomas Müller Zwayer in beiden Szenen "schon ein bisschen verstehen" konnte, fand Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Hummels' Handspiel sogar "unstrittig".

